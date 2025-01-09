Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa tepki çeken sözler! "Sesin çok detone"

Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa tepki çeken sözler! (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"AĞABEY SESİN ÇOK DETONE"

Bunun üzerine İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone. Bak kurban olayım. Sesini duyduk, panoları da gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor." dedi.