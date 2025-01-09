Gündem Suriye! Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirme paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr )

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın geçen yıl 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.