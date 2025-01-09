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Gündem Suriye! Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 18:36 Güncelleme: 09.01.2025 19:11
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Gündem Suriye! Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü (Foto: AA) Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü (Foto: AA)

Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirme paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ) İletişim Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirme paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr )

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın geçen yıl 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayisi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü (Foto: AA) Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü (Foto: AA)

SURİYE ÇAĞRISI
Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

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