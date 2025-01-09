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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP liderine tepki: Günün siyasi fıkrası bu kadar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 17:51 Güncelleme: 09.01.2025 18:55
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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP liderine tepki: Günün siyasi fıkrası bu kadar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart' açıklamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Sözcü Çelik, Özel'e sosyal medya hesabından tepki göstererek 'Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış.' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kırmızı kart" açıklamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in X hesabından yapılan paylaşım | Ekran görüntüsü- A HaberAK Parti Sözcüsü Çelik'in X hesabından yapılan paylaşım | Ekran görüntüsü- A Haber

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e sosyal medya hesabından tepki göstererek "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP liderine tepki: Günün siyasi fıkrası bu kadar AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP liderine tepki: Günün siyasi fıkrası bu kadar AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP liderine tepki: Günün siyasi fıkrası bu kadar

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