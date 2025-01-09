AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP liderine tepki: Günün siyasi fıkrası bu kadar

AK Parti Sözcüsü Çelik'in X hesabından yapılan paylaşım | Ekran görüntüsü- A Haber

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'e sosyal medya hesabından tepki göstererek "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış." dedi.