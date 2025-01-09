AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP liderine tepki: Günün siyasi fıkrası bu kadar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'kırmızı kart' açıklamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi. Sözcü Çelik, Özel'e sosyal medya hesabından tepki göstererek 'Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış.' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kırmızı kart" açıklamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.
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