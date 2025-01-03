Arşiv görüntüleri ortaya çıktı! İşte Başkan Erdoğan'ın Ferdi Tayfur'a plaket takdim ettiği anlar...
Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından arşiv görüntülerinden halk tarafından Ferdi Tayfur'a sevgi seli yaşandığı anlara dair video görüntüsü gündem oldu. Görüntülerde Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Ferdi Tayfur'a plaket takdimi ettiği anlar kameraya yansıyor. İşte o anlar...
Antalya'da tedavi gören arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı. Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU
Usta sanatçı Tayfur ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eski yıllardan kalan sahne görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN FERDİ TAYFUR'A PLAKET TAKDİM ETTİĞİ ANLAR...
Kameraya yansıyan anlarda, Başkan Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde düzenledikleri "Ağaç" kampanyası ödül töreninde, Ferdi Tayfur'a destekleri sebebiyle plaket verdiği görülüyor.
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