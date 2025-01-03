Arşiv görüntüleri ortaya çıktı! İşte Başkan Erdoğan'ın Ferdi Tayfur'a plaket takdim ettiği anlar... (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı. Ferdi Tayfur, yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanınca önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna nakledilmişti.