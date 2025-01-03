CHP'de derin kriz! Kemal Kılıçdaroğlu harekete mi geçti?
CHP’de son haftalarda yeniden alevlenen olağanüstü kurultay dedikoduları, genel merkezi rahatsız etti. Son 6 ay içerisinde yüzlerce üyeyi disiplin kuruluna sevk ederek adeta güç gösterisi yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddiaya göre parti içi muhalefeti daha da etkisiz hale getirmek için yeni tedbirler almaya hazırlanıyor. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Bedri Ağaç, sosyal medya hesabından 'Geliyor gelmekte olan' paylaşımı yaptı.
CHP'de son haftalarda peş peşe yaşanan gelişmeler, parti içerisindeki derin krizi bir kez daha gözler önüne serdi. İlk olarak eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 30'a yakın milletvekili, Özgür Özel'in politikalarına adeta ültimatom veren sert bir ortak metin için çalışmalar yürüttü.
Metnin içeriği konusunda uzlaşma sağlanamayınca hamle rafa kalktı. Bir diğer dikkat çekici adım ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve sık sık kendisiyle görüşen eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını paylaşan Ağaç, "Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyen Ağaç'ın paylaşımı yüzlerce beğeni aldı. Yaşanan son gelişmeler, "Kılıçdaroğlu cephesi yeniden harekete mi geçiyor?" sorusunu akıllara getirdi.
Muhalif gazetecilerden Enver Aysever ise önceki gün "CHP kurultaya gidecek, Özgür Özel değişecek. Çünkü kaldıramadı o koltuğu" iddiasıyla gündem oldu.
394 ÜYE DİSİPLİNDE
Sabah'ın haberine göre Son dönemde yeniden gündeme oturan olağanüstü kurultay dedikoduları, genel merkez kanadını yeni önlem arayışlarına itti. Daha önce 'Parti içi tartışma istemiyorum' diyerek bu talimatı çiğneyen milletvekilleri ile yolları ayırma tehdidini dile getiren Özel, iddiaya göre bu tartışmalara son vermek ve otoritesini daha fazla sorgulatmamak için yeni yol arayışlarını istişare etmeye başladı.
Genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana özellikle Kılıçdaroğlu cephesine yönelik sert bir tasfiye operasyonu yürüten Özel, temmuz ayında 394 üyeyi birden 'yerel seçimlerde parti aleyhine çalıştığı' iddiasıyla il disiplin kurullarına sevk etmişti.