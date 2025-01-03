CHP’de derin kriz! Kemal Kılıçdaroğlu harekete mi geçti?

Bedri Kılıç'tan Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı ( Instagram ekran görüntüsü)

Metnin içeriği konusunda uzlaşma sağlanamayınca hamle rafa kalktı. Bir diğer dikkat çekici adım ise Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen ve sık sık kendisiyle görüşen eski CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç'tan geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu ile olan fotoğrafını paylaşan Ağaç, "Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyen Ağaç'ın paylaşımı yüzlerce beğeni aldı. Yaşanan son gelişmeler, "Kılıçdaroğlu cephesi yeniden harekete mi geçiyor?" sorusunu akıllara getirdi.