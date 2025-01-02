Emine Erdoğan İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili ile üç aylarını tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili ile üç aylarını tebrik etti.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Regaip Gecesi'nin yüreklerin arındığı, umutların tazelendiği rahmet gecesi olduğunu belirterek, "Bu kutlu gecede, dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun. Ülkemizin, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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