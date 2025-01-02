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Emine Erdoğan İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 10:43
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Emine Erdoğan İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili ile üç aylarını tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin ve İslam aleminin Regaip Kandili ile üç aylarını tebrik etti.

Emine Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladıEmine Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Regaip Gecesi'nin yüreklerin arındığı, umutların tazelendiği rahmet gecesi olduğunu belirterek, "Bu kutlu gecede, dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun. Ülkemizin, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutladı Emine Erdoğan İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutladı Emine Erdoğan İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutladı
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