Teröristbaşı Öcalan ne zaman PKK’ya çağrı yapacak? DEM’den flaş TBMM hamlesi

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (AA)

"DEVİR BARIŞ VE DEMOKRASİ DEVRİ"

"Ben her zaman umutuyum barış konusunda" diyen Buldan, şunları söyledi:



"Bu topraklara illa ki barış gelecek ama sanırım barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı'da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık. Evet, devir barış ve demokrasi devri."

ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?

Buldan ayrıca Abdullah Öcalan'ın PKK'ye ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını aktardı.