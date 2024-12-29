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Teröristbaşı Öcalan ne zaman PKK'ya çağrı yapacak? DEM'den flaş TBMM hamlesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 14:14 Güncelleme: 29.12.2024 14:18
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Teröristbaşı Öcalan ne zaman PKK’ya çağrı yapacak? DEM’den flaş TBMM hamlesi

İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, TBMM'nin sürecin temel zemini olduğu ve Türk-Kürt kardeşliğinin güçlendirilmesinin tarihi bir sorumluluk olduğu vurgulandı. Bu gelişme sonrası DEM'li Pervin Buldan TBMM'deki partilerin genel başkanlarıyla görüşeceklerini ve tekrar İmralı'ya gideceklerini söyledi. DEM Partili Tülay Hatimoğulları ise 'DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın' açıklamasını yaptı. İşte detaylar...

İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, görüşmeye dair yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, TBMM'nin sürecin sağlıklı ilerlemesi için en önemli platform olduğu belirtilerek, Türk-Kürt kardeşliğini yeniden inşa etmenin tarihi bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (AA)Teröristbaşı Abdullah Öcalan (AA)

ÖCALAN: ÇAĞRI İÇİN HAZIRIM

Açıklamada Öcalan'ın görüşlerine de yer verildi. Öcalan, Bahçeli ve Erdoğan'ın desteklediği yeni paradigmaya olumlu katkılar sunma konusunda ehil ve kararlı olduğunu belirtildi.

Ayrıca, Bahçeli'nin PKK'yı tasfiye et yönündeki çağrıları üzerine Öcalan, gerekli çağrıyı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

DEM'DEN AÇIKLAMA: POZİTİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ BÜYÜTECEĞİZ

DEM Partili Tülay Hatimoğulları, "DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Hatimoğulları X hesabından yaptığı paylaşımda, "İçinden geçtiğimiz bu kritik süreçte, çözüm için tüm siyasi çevrelerin yapıcı ve cesur adımlar atması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu sürecin en önemli zeminidir. Barışa, demokrasiye ve kardeşliğe giden yol; birlikte atılacak cesur adımlardan geçiyor. Bu noktada DEM Parti olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirecek, pozitif çözüm önerilerini büyüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz, geleceği hep birlikte aydınlatabiliriz" ifadelerine yer verdi.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (AA)Teröristbaşı Abdullah Öcalan (AA)

"TEKRAR İMRALI'YA GİDECEĞİZ"

Öte yandan İmralı'ya giden heyette yer alan Pervin Buldan, "Yılbaşı ertesi siyasi partilerden randevu talep edeceğiz" dedi ve kısa bir süre sonra tekrar İmralı'ya gideceklerini bildirdi.

TBMM'DEKİ PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞÜLECEK

"Şimdi meclisteki partilerle görüşeceğiz, herkesten randevu isteyeceğiz. Genel başkanlar düzeyinde yapacağız görüşmelerimizi. Bu görüşmeleri yine Sırrı Süreyya Önder ile birlikte yapacağız ama büyük olasılıkla Ahmet Türk de katılacak heyetimize. Yılbaşı ertesi partilerden randevu almaya başlayacağız."

Serbestiyet'e konuşan Buldan, "Barış ve demokrasi isteniyorsa herkesin elini taşın altına koymasının vakti geldi artık. Herkes katkı sunmalı. 2015 herkese ders oldu. Bir dönemi daha heba etmemek gerekiyor. O süreçten hepimizin dersler çıkarması gerekiyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Muhalefet açısından söylüyorum tabii bunları" ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan (AA)Teröristbaşı Abdullah Öcalan (AA)

"DEVİR BARIŞ VE DEMOKRASİ DEVRİ"

"Ben her zaman umutuyum barış konusunda" diyen Buldan, şunları söyledi:

"Bu topraklara illa ki barış gelecek ama sanırım barışa en yakın olduğumuz zaman içerisindeyiz. İmralı'da çok olumlu ve iyi bir görüşme yaptık. Evet, devir barış ve demokrasi devri."

ÖCALAN NE ZAMAN ÇAĞRI YAPACAK?

Buldan ayrıca Abdullah Öcalan'ın PKK'ye ne zaman silah bırakma çağrısı yapacağı konusunda henüz bir tarihin belli olmadığını aktardı.

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Teröristbaşı Öcalan ne zaman PKK’ya çağrı yapacak? DEM’den flaş TBMM hamlesi Teröristbaşı Öcalan ne zaman PKK’ya çağrı yapacak? DEM’den flaş TBMM hamlesi Teröristbaşı Öcalan ne zaman PKK’ya çağrı yapacak? DEM’den flaş TBMM hamlesi

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