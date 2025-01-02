Başkan Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel yeni yıl sohbetinde ne konuştu? "Terörsüz Türkiye" adımına destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacaklarını vurgularken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı sonrası DEM heyeti İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüştü. Terörsüz Türkiye için peş peşe adımlar atılırken, Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile telefonda görüştü. Görüşmede neler konuşuldu? Konuyla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat kritik görüşmeyi köşesine taşıdı. İşte detaylar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de teröristbaşı Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gitti.
Elebaşı bu ziyarette "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.
31 ARALIK'TA SÜRPRİZ GÖRÜŞME
Terörsüz Türkiye için peş peşe kritik adımlar atılırken, 31 Aralık Salı günü sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile telefonda görüşerek yeni yıl tebriklerini iletti.
Görüşmede ayrıca "Terörsüz Türkiye" konusu gündeme gelirken, Özel'in "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP lideri Özgür Özel'i arayarak 31 Aralık'ta gerçekleştirilen telefon görüşmesiyle ilgili görüşlerini alarak köşesine taşıdı. Peki Başkan Erdoğan ile Özgür Özel'in yeni yıl sohbetinde neler konuşuldu?
İşte Donat'ın 2 Ocak Perşembe günkü yazısı:
Salı... 31 Aralık 2024... Yılın son günü... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tek tek telefon etmeye başladı... İlk telefon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a:
- Sayın Cumhurbaşkanım... Zor bir yılı geride bıraktık... Yeni yılda size en iyi dileklerimi sunuyorum.
Budur... Siyaset, sürekli yumruk sıkarak yapılmaz.
Siyasetçi, el sıkmayı, bayramlaşmayı, yeni yılı kutlamayı da başarmalıdır.
Dileğimiz... "Bayramlaşma... Karşılıklı yeni yıl kutlaması" siyasette kurumsallaşmalıdır.
VE... 'ÖTEKİ KONU'
Özgür Özel, "herkesi" aradı... Siyasi parti liderlerini. Şu parti büyük, bu parti küçük demedi... Mustafa Destici'ye de telefon etti, Muharrem İnce'ye de.
CHP Genel Başkanı'nı kutladım.
Hem "yeni yıl" için. Hem de siyasetin aşırı sıcak ortamını serinleten "liderlerle telefonlaşma" olayı için.
Özgür Özel ile konuşurken, başka konular üzerinde de durduk elbette.
Kürt sorunu... Terörün sona ermesi... Erdoğan... Bahçeli... DEM Parti... İmralı ziyareti... Öcalan'ın mesajı... Yeni paradigma gibi.
ANNELER AĞLAMASIN
CHP Genel Başkanı, "Atatürk'ün iki koltuğundan birinde oturuyorum" diyerek söze başladı:
- Atatürk, 'Yurtta barış, dünyada barış' demişti... Yeni yılda bütün çatışmaların sona ermesini diliyorum... Türkiye'de terör sona ersin... Artık anneler ağlamasın... Türkiye, yeni şehitlerin acısı ile yanmasın.
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KIRMIZI ÇİZGİ
Sordum... CHP'nin tavrı ne olacak? Özgür Özel, "İyi niyetli olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi:
Samimi ve şeffaf olarak yürütülecek yeni sürece 'Evet' diyorum.
Tek şartım var... Türkiye Büyük Millet Meclisi dışlanmasın. Hiçbir parti dışlanmasın.
Ne yapacaksam... Ne söyleyeceksem... Her aşamada, şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım.
DEVLET POLİTİKASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ekim 2024 Çarşamba günü söylediği sözlere... Devletin kalın çizgileri... Devlet politikasının önsözü gözüyle bakmak lazım:
Cumhuriyet belli bir zümrenin, kitlenin, mezhebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir.
Zenginin, fakirin... Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Rum, Roman... Vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir.