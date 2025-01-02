02 Ocak 2025, Perşembe
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Başkan Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel yeni yıl sohbetinde ne konuştu? "Terörsüz Türkiye" adımına destek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 08:21 Güncelleme: 02.01.2025 08:22
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Başkan Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel yeni yıl sohbetinde ne konuştu? Terörsüz Türkiye adımına destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için kararlı adımlar atacaklarını vurgularken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı sonrası DEM heyeti İmralı'da teröristbaşı Öcalan ile görüştü. Terörsüz Türkiye için peş peşe adımlar atılırken, Başkan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile telefonda görüştü. Görüşmede neler konuşuldu? Konuyla ilgili Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat kritik görüşmeyi köşesine taşıdı. İşte detaylar…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe vurgusu" ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de teröristbaşı Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından DEM Partili Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder İmralı'ya gitti.

DEM Partili Pelvin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ( AHABER ARŞİV)DEM Partili Pelvin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder ( AHABER ARŞİV)

Elebaşı bu ziyarette "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - CHP lideri Özgür Özel (AHABER ARŞİV)Başkan Recep Tayyip Erdoğan - CHP lideri Özgür Özel (AHABER ARŞİV)

31 ARALIK'TA SÜRPRİZ GÖRÜŞME

Terörsüz Türkiye için peş peşe kritik adımlar atılırken, 31 Aralık Salı günü sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile telefonda görüşerek yeni yıl tebriklerini iletti.

Görüşmede ayrıca "Terörsüz Türkiye" konusu gündeme gelirken, Özel'in "Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat, CHP lideri Özgür Özel'i arayarak 31 Aralık'ta gerçekleştirilen telefon görüşmesiyle ilgili görüşlerini alarak köşesine taşıdı. Peki Başkan Erdoğan ile Özgür Özel'in yeni yıl sohbetinde neler konuşuldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan - CHP lideri Özgür Özel (AHABER ARŞİV)Başkan Recep Tayyip Erdoğan - CHP lideri Özgür Özel (AHABER ARŞİV)

İşte Donat'ın 2 Ocak Perşembe günkü yazısı:

Salı... 31 Aralık 2024... Yılın son günü... Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tek tek telefon etmeye başladı... İlk telefon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a:

- Sayın Cumhurbaşkanım... Zor bir yılı geride bıraktık... Yeni yılda size en iyi dileklerimi sunuyorum.
Budur... Siyaset, sürekli yumruk sıkarak yapılmaz.
Siyasetçi, el sıkmayı, bayramlaşmayı, yeni yılı kutlamayı da başarmalıdır.
Dileğimiz... "Bayramlaşma... Karşılıklı yeni yıl kutlaması" siyasette kurumsallaşmalıdır.

CHP lideri Özgür Özel (AA)CHP lideri Özgür Özel (AA)

VE... 'ÖTEKİ KONU'

Özgür Özel, "herkesi" aradı... Siyasi parti liderlerini. Şu parti büyük, bu parti küçük demedi... Mustafa Destici'ye de telefon etti, Muharrem İnce'ye de.
CHP Genel Başkanı'nı kutladım.
Hem "yeni yıl" için. Hem de siyasetin aşırı sıcak ortamını serinleten "liderlerle telefonlaşma" olayı için.
Özgür Özel ile konuşurken, başka konular üzerinde de durduk elbette.
Kürt sorunu... Terörün sona ermesi... Erdoğan... Bahçeli... DEM Parti... İmralı ziyareti... Öcalan'ın mesajı... Yeni paradigma gibi.

CHP lideri Özgür Özel (AA)CHP lideri Özgür Özel (AA)

ANNELER AĞLAMASIN

CHP Genel Başkanı, "Atatürk'ün iki koltuğundan birinde oturuyorum" diyerek söze başladı:
- Atatürk, 'Yurtta barış, dünyada barış' demişti... Yeni yılda bütün çatışmaların sona ermesini diliyorum... Türkiye'de terör sona ersin... Artık anneler ağlamasın... Türkiye, yeni şehitlerin acısı ile yanmasın.

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KIRMIZI ÇİZGİ

Sordum... CHP'nin tavrı ne olacak? Özgür Özel, "İyi niyetli olarak üzerimize düşeni yapacağız" dedi:
Başkan Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel yeni yıl sohbetinde ne konuştu? Terörsüz Türkiye adımına destek Samimi ve şeffaf olarak yürütülecek yeni sürece 'Evet' diyorum.
Başkan Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel yeni yıl sohbetinde ne konuştu? Terörsüz Türkiye adımına destek Tek şartım var... Türkiye Büyük Millet Meclisi dışlanmasın. Hiçbir parti dışlanmasın.
Başkan Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel yeni yıl sohbetinde ne konuştu? Terörsüz Türkiye adımına destek Ne yapacaksam... Ne söyleyeceksem... Her aşamada, şehit aileleri ile gazilerin gözlerinin içine bakacağım.

CHP lideri Özgür Özel (AA)CHP lideri Özgür Özel (AA)

DEVLET POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ekim 2024 Çarşamba günü söylediği sözlere... Devletin kalın çizgileri... Devlet politikasının önsözü gözüyle bakmak lazım:
Başkan Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel yeni yıl sohbetinde ne konuştu? Terörsüz Türkiye adımına destek Cumhuriyet belli bir zümrenin, kitlenin, mezhebin, etnik kökenin cumhuriyeti değildir.
Başkan Erdoğan ile CHP lideri Özgür Özel yeni yıl sohbetinde ne konuştu? Terörsüz Türkiye adımına destek Zenginin, fakirin... Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Rum, Roman... Vatan topraklarında yaşayan herkesin cumhuriyetidir.

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