2025’te ulaşımda dev adımlar! Bakan Uraloğlu Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. (Foto: ahaber.com.tr)

"2024 YILINDA 357 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL YAPILDI"

2024 yılı içerisinde toplam; 357 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "Son 22 yılda 23 bin 629 kilometre bölünmüş yol inşa ederek toplam bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 730 kilometreye yükselttik. 860 kilometrelik yolu bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getirdik ve BSK kaplamalı 434 kilometrelik yolu yeniledik. Böylece toplam BSK kaplamalı yol uzunluğumuzu 31 bin 727 kilometreye ulaştırdık. 36 kilometre uzunluğunda 17 adet tünel açarak toplam tünel uzunluğumuzu 789,4 kilometreye yükselttik. 23,5 kilometre uzunluğunda 146 adet köprü inşa ederek toplam köprü uzunluğumuzu da 797,4 kilometreye çıkardık. 34 adet tarihi köprü restore ettik."

"BOLU DAĞI TÜNELİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR 38 GÜNDE TAMAMLANDI"

2024 yılındaki en önemli gündemlerden birinin de Bolu Dağı Tüneli'ni 38 gün gibi kısa bir sürede başarıyla 67 metre uzatmaları olduğunu belirterek "Bildiğiniz üzere Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açmıştık. Çalışmaların ikinci ayağı kapsamında İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılmasına da 31 Temmuz 2024 tarihinde başladık. 50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 38 günde hızlıca tamamladık. Türkiye'de ulaşımın can damarlarından olan Ankara-İstanbul geçişi artık çok daha hızlı ve güvenli. İnşallah Bolu Dağı Tünelindeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız." dedi.

"KARAYOLLARI KARLA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR"

Her kış mevsiminde olduğu gibi bu yıl da Karayolları Genel Müdürlüğünün, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre kar ve buzla mücadele çalışmalarına devam edeceğini ve yollarda trafik güvenliğini sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Soğukların kendini iyice hissettirdiği ve kar yağışlarının yaklaştığı bu günlerde, kış programımıza da hazırız. Planımıza göre; yurt genelindeki toplam 68 bin 550 kilometrelik karayolu ağımız üzerinde, 452 karla mücadele merkezimizde, 12 bin 634 makine ve ekipmanla, ayrıca 13 bin 283 personelimizle hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca karla mücadele çalışmalarında kullanılmak üzere; 738 bin ton tuz, 422 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 11 bin 576 ton tuz çözeltisini merkezlerde depoladıklarını da dile getirerek açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bunun yanında, karayollarımızdaki tipi ve esintilere karşı 926 kilometre kar siperi yaptık. Ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergâh analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan-kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip ediyoruz. Ayrıca yine ekiplerimiz yılbaşı dahi olsa görevlerinin başında bulunmaya devam edecek ve yol kenarında bekleyen karla mücadele araçlarımız gerekli görüldüğü anda yollara müdahale edecektir. İstanbul-Ankara bağlantısını sağlayan Anadolu Otoyolu üzerindeki kritik noktalar olan Bolu Dağı Tüneli ve Cankurtaran Geçiti'nde de trafiğin aksamaması içinde ekiplerimiz her an teyakkuz halindedir."