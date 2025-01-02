AK Parti büyük kongreye hazır! İstanbul’daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (Foto: AA)

"YENİ YÖNETİMLERİ TEBRİK EDİYORUM"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederken seçilecek yeni ilçe yönetimlere de başarılar diledi. Kabaktepe, bugüne kadar büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkanlarına ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

İşte 19 ilçenin başkan adayları:

1. Bahçelievler - Uğur Yılmaz

2. Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

3. Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

4. Bayrampaşa - Mehmet Acar

5. Beyoğlu - Kasım Fırat

6. Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

7. Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

8. Esenyurt - Toğay Çoban

9. Fatih - Fatih Karaismailoğlu

10. Kadıköy - Ahmet Öztürk

11. Kartal - Haydar Göksoy

12. Kağıthane - Erkan Yıldırım

13. Maltepe - Serkan Bahadır

14. Sancaktepe - Feyzullah Torlak

15. Silivri - Sami Barlas

16. Sultangazi - İmdat Kamacı

17. Şişli - Serkan Polat

18. Tuzla - Şeref Çolak

19. Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya

BAŞKAN ERDOĞAN DEĞİŞİM MESAJI VERMİŞTİ

Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana pek çok konuşmasında partisinin 8. Olağan Kongre sürecinde teşkilâtta önemli değişimlere imza atacağını belirtmiş, geçtiğimiz günlerde de "Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz" sözleriyle değişim mesajı vermişti.

"YENİ İSİMLERLE KADROLARIMIZI TAHKİM VE TAKVİYE EDECEĞİZ"

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: Bu süreçte öfke ve nefret diline prim vermeyecek, nezaketle hoşgörüyle gönüller fethederek yolumuzda ilerleyeceğiz. AK Parti'nin ufkuna, vizyonuna sahip, dürüst, çalışkan, donanımlı, millet, memleket sevdalısı yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz.