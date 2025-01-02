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AK Parti büyük kongreye hazır! İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.01.2025 01:16 Güncelleme: 02.01.2025 01:52
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AK Parti büyük kongreye hazır! İstanbul’daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu

AK Parti'de 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi hazırlıkları tam gaz devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir, İstanbul’da 19 ilçenin başkan adayını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederken seçilecek yeni ilçe yönetimlere de başarılar diledi. İşte 19 ilçenin AK Parti başkan adayları...

AK Parti İstanbul'da kongre heyecanı yaşanıyor.

Başkan Erdoğan (Foto: AA Arşiv)Başkan Erdoğan (Foto: AA Arşiv)

YENİ DÖNEMDE YOL YÜRÜNECEK İSİMLERE SON ŞEKLİ VERİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ve bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. İki günlük temaslarda Erdoğan ile teşkilat mensupları yeni döneme ilişkin toplantı yaptı. Yoğun gecen görüşmelerde listeler üzerinde çalışmalar yapıldı ve yeni dönemde birlikte yol yürünecek isimlere son şekli verildi.

Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (Foto: AA Arşiv)Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir (Foto: AA Arşiv)

ABDULLAH ÖZDEMİR İSTANBUL'DAKİ 19 İLÇENİN BAŞKAN ADAYLARININ BELİRLENDİĞİNİ AÇIKLADI
Bu akşam saatlerinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini ifade etti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİ
Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Özdemir, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde de bulundu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (Foto: AA) AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe (Foto: AA)

"YENİ YÖNETİMLERİ TEBRİK EDİYORUM"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederken seçilecek yeni ilçe yönetimlere de başarılar diledi. Kabaktepe, bugüne kadar büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkanlarına ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

İşte 19 ilçenin başkan adayları:

1. Bahçelievler - Uğur Yılmaz

2. Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

3. Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

4. Bayrampaşa - Mehmet Acar

5. Beyoğlu - Kasım Fırat

6. Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

7. Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

8. Esenyurt - Toğay Çoban

9. Fatih - Fatih Karaismailoğlu

10. Kadıköy - Ahmet Öztürk

11. Kartal - Haydar Göksoy

12. Kağıthane - Erkan Yıldırım

13. Maltepe - Serkan Bahadır

14. Sancaktepe - Feyzullah Torlak

15. Silivri - Sami Barlas

16. Sultangazi - İmdat Kamacı

17. Şişli - Serkan Polat

18. Tuzla - Şeref Çolak

19. Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya

AK Parti büyük kongreye hazır! İstanbul’daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu

BAŞKAN ERDOĞAN DEĞİŞİM MESAJI VERMİŞTİ
Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana pek çok konuşmasında partisinin 8. Olağan Kongre sürecinde teşkilâtta önemli değişimlere imza atacağını belirtmiş, geçtiğimiz günlerde de "Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz" sözleriyle değişim mesajı vermişti.

"YENİ İSİMLERLE KADROLARIMIZI TAHKİM VE TAKVİYE EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: Bu süreçte öfke ve nefret diline prim vermeyecek, nezaketle hoşgörüyle gönüller fethederek yolumuzda ilerleyeceğiz. AK Parti'nin ufkuna, vizyonuna sahip, dürüst, çalışkan, donanımlı, millet, memleket sevdalısı yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz.

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AK Parti büyük kongreye hazır! İstanbul’daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu AK Parti büyük kongreye hazır! İstanbul’daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu AK Parti büyük kongreye hazır! İstanbul’daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu
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