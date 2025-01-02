AK Parti büyük kongreye hazır! İstanbul'daki 19 ilçenin AK Parti başkan adayları belli oldu
AK Parti'de 8 Şubat 2025'te yapılması planlanan 8. Olağan İstanbul İl Kongresi hazırlıkları tam gaz devam ediyor. AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir, İstanbul’da 19 ilçenin başkan adayını açıkladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada Başkan Erdoğan'ın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederken seçilecek yeni ilçe yönetimlere de başarılar diledi. İşte 19 ilçenin AK Parti başkan adayları...
AK Parti İstanbul'da kongre heyecanı yaşanıyor.
YENİ DÖNEMDE YOL YÜRÜNECEK İSİMLERE SON ŞEKLİ VERİLDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ve bugün AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu. İki günlük temaslarda Erdoğan ile teşkilat mensupları yeni döneme ilişkin toplantı yaptı. Yoğun gecen görüşmelerde listeler üzerinde çalışmalar yapıldı ve yeni dönemde birlikte yol yürünecek isimlere son şekli verildi.
ABDULLAH ÖZDEMİR İSTANBUL'DAKİ 19 İLÇENİN BAŞKAN ADAYLARININ BELİRLENDİĞİNİ AÇIKLADI
Bu akşam saatlerinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul'daki 19 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini ifade etti.
İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN TEMENNİSİ
Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle aday olan 19 ilçenin başkan adaylarının isimlerini açıkladı. Özdemir, yeni dönemin İstanbul'a hayırlı olması temennisinde de bulundu.
"YENİ YÖNETİMLERİ TEBRİK EDİYORUM"
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe konuyla ilgili yaptığı açıklamada; Cumhurbaşkanı'nın tensipleriyle belirlenen ilçe başkan adaylarını tebrik ederken seçilecek yeni ilçe yönetimlere de başarılar diledi. Kabaktepe, bugüne kadar büyük bir özveri ve kararlılıkla yürüten ilçe başkanlarına ve yönetimlerine de tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.
İşte 19 ilçenin başkan adayları:
1. Bahçelievler - Uğur Yılmaz
2. Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
3. Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
4. Bayrampaşa - Mehmet Acar
5. Beyoğlu - Kasım Fırat
6. Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
7. Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
8. Esenyurt - Toğay Çoban
9. Fatih - Fatih Karaismailoğlu
10. Kadıköy - Ahmet Öztürk
11. Kartal - Haydar Göksoy
12. Kağıthane - Erkan Yıldırım
13. Maltepe - Serkan Bahadır
14. Sancaktepe - Feyzullah Torlak
15. Silivri - Sami Barlas
16. Sultangazi - İmdat Kamacı
17. Şişli - Serkan Polat
18. Tuzla - Şeref Çolak
19. Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya
BAŞKAN ERDOĞAN DEĞİŞİM MESAJI VERMİŞTİ
Öte yandan hatırlanacağı üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinden bu yana pek çok konuşmasında partisinin 8. Olağan Kongre sürecinde teşkilâtta önemli değişimlere imza atacağını belirtmiş, geçtiğimiz günlerde de "Yeni isimlerle kadrolarımızı takviye edeceğiz" sözleriyle değişim mesajı vermişti.
"YENİ İSİMLERLE KADROLARIMIZI TAHKİM VE TAKVİYE EDECEĞİZ"
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: Bu süreçte öfke ve nefret diline prim vermeyecek, nezaketle hoşgörüyle gönüller fethederek yolumuzda ilerleyeceğiz. AK Parti'nin ufkuna, vizyonuna sahip, dürüst, çalışkan, donanımlı, millet, memleket sevdalısı yeni isimlerle kadrolarımızı tahkim ve takviye edeceğiz.
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