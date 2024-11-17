İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları! Cumhur İttifakı’nın hedefi ’Terörsüz Türkiye’

Başkan Erdoğan, 15 Kasım Cuma günü partisinin MYK toplantısına liderlik etti. Toplantıda kurmaylarına MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin detaylarını da anlatan Başkan Erdoğan, kurmaylarına Cumhur İttifakı konusunda hassas olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Erdoğan, "Devlet Bey ile 15 Temmuz sürecinden itibaren birlikte çalışıyoruz. Geçen gün Külliye'de bir saati aşkın güzel bir görüşmemiz oldu. Aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Cumhur İttifakı'nın korunarak yoluna devam etmesi lazım. İttifakı dağıtmak için araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bunlara hiçbir şekilde geçit vermedik. Püskürttüğümüz saldırılarla yolumuza bu zamana kadar devam ettik, bundan sonra da güçlenerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan ayrıca MYK'da "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaparken; "Sayın Bahçeli'yle belediyelerde yapılan geçici görevlendirmeler ile terörsüz Türkiye konusunu ele aldık, terörsüz Türkiye hedefimiz konusunda hemfikiriz. Bölgemizin, ülkemizin büyük tehdit altında olduğu bu süreçte iç cepheyi, Türkiye sathını güçlendirme vurgusu yaptık." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETİN KÖTÜ YÖNETİMİ MİLLETİN GÖZÜNÜ AK PARTİ'YE ÇEVİRDİ

- AK Parti MYK'da kongre ve değişim süreciyle ilgili de konuşan Erdoğan, "Kırmadan, dışlamadan ve küstürmeden süreci yöneteceğiz. 30'a yakın il kongresine bizzat katılacağım. İlk olarak 30 Kasım'da Kahramanmaraş İl Kongresi'ni gerçekleştireceğiz. Milletimizin partimizden ve Cumhur İttifakı'ndan beklentisi çok yüksek. Muhalefetin kötü belediye yönetimi karnesi, bitmek bilmeyen iç çekişmeleri gözleri yeniden AK Parti'ye çevirdi. Değişimler partimizi başarıya taşıyacak ve güç katacak. Yorulanları kırarak, dışlayarak değişime gitmeyeceğiz; ince bir siyasetle her türlü şahsi hesabı kenara bırakıp yenileneceğiz, samimiyetle çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nı AK Parti'nin kadrolarının başarısı inşa edecek." dedi.



2053'TE YENİLENEBİLİR ENERJİ % 50'YE ULAŞACAK

- Toplantıda Ekonomi İşleri Başkanlığı partinin 3 aydır üzerinde çalıştığı "Sürdürülebilirlik Kavramı ve Dünyadaki Gelişimi" hakkında bir sunum yaptı. 2053'te net sıfır emisyon, gelecek 12 yılda 60 gigavat yeni yenilenebilir enerji kapasitesi oluşturmak, birincil enerji arzında yenilenebilir kaynakların oranını yüzde 17'den 2053'te yüzde 50'ye çıkarmak hedeflerimiz arasında.



ABD'YLE İLİŞKİLERDE ÇIKARLARI GÖZETECEĞİZ

- Sabah'ın haberine göre ABD'deki seçim sonuçları hakkında da kurmaylarına değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Yeni dönemde Trump'la ekonomi, savunma, ticaret ve diğer alanlarda kazanımlarımızı gözetmeliyiz. Trump da kendi kazanımı olacağı noktada bir ilişki kurmaya daha açık. İki tarafın çıkarlarını gözetecek bir süreçle yol alabiliriz. Kabineye bu konuda talimat verdim, herkes kendi alanıyla ilgili yol haritasını hazırlayacak. Sizin de katkı vermenizi bekliyorum." dediği öğrenildi.