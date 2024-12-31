CHP’li Bodrum Belediyesi Suavi’nin ağaç katliamına sessiz kaldı!

Sözde çevresi Suavi’nin ağaçları katledip diktiği villalar ( A Haber arşiv)

AĞAÇLAR DA KESİLMİŞ



Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı yerinde tespit edildi. Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.