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CHP'li Bodrum Belediyesi Suavi’nin ağaç katliamına sessiz kaldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.12.2024 09:49
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CHP’li Bodrum Belediyesi Suavi’nin ağaç katliamına sessiz kaldı!

Muğla Akbelen'de 'ağaçlar kesiliyor' ifadeleri ile sosyal medyada çevreci paylaşımlarda bulunan şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'da villa dikmek için ağaç katliamı yaptığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık, inceleme için mimar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı göndermişti. Aradan bir ay geçmesine rağmen Bodrum Belediyesi hâlâ bir adım atmadı.

Şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan arazisindeki villalar ve yeşil alanların durumuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı.

AĞAÇ KATLİAMI UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE

Meskende yapılan incelemede Bodrum Belediyesi'nin onayladığı projeye göre bahçede korunması gereken 40 ağacın kesildiği ve korunmadığı belirlendi.

Çevreci kılığına giren şarkıcı Suavi'nin paylaşımı (X ekran görüntüsü)Çevreci kılığına giren şarkıcı Suavi'nin paylaşımı (X ekran görüntüsü)

Sabah'ın haberine göre Mehmet Suavi Saygan'ın mesken ve bahçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede Bodrum Belediyesi'nce onaylanan mimari projedeki 40 adet ağaç bulunduğu ancak ağaçların kesildiği tespit edilmişti.

Ağaç paftasında belirtilen 29 ağacın taşınmadığı, 11 ağacın da korunması gerektiği halde korunmadığı belirlenmişti.

Harekete geçen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, kesilen ağaçlar için idari para cezası uygulamıştı.

Sözde çevresi Suavi’nin ağaçları katledip diktiği villalar ( A Haber arşiv)Sözde çevresi Suavi’nin ağaçları katledip diktiği villalar ( A Haber arşiv)

AĞAÇLAR DA KESİLMİŞ

Ayrıca parselin kuzeybatısında yer alan park alanındaki ağaçların da kesildiği, yalnızca 1 zeytin ağacı haricinde alanda ağaç bırakılmadığı yerinde tespit edildi. Yine projeye göre 50 santimetrelik taş duvar olarak planlanan duvarların, taş duvar yerine tuğla duvar olarak inşa edildiği, söz konusu tuğla duvarların da üzerine sıva veya taş kaplama yapıldığı görüldü.

Sözde çevresi Suavi’nin ağaçları katledip diktiği villalar ( A Haber arşiv)Sözde çevresi Suavi’nin ağaçları katledip diktiği villalar ( A Haber arşiv)


Villaların bodrum katlarının da emsal dışı olduğu belirlenmişti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin detaylı inceleme için imar hukuku açısından ruhsat veren Bodrum Belediyesi'ne uyarı yazısı gönderdi.

Ancak aradan bir ay geçmesine rağmen Bodrum Belediyesi hâlâ bir adım atmadı.

Bodrum Belediyesi'nin olay yerine gidip inceleme yapması ve gerekli cezayı yazması bekleniyor.

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