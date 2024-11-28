Ağaçları katleden Suavi’ye Milletvekili Yücel Arzen’den şarkılı tepki! "Çav villa çal villa"
Muğla Akbelen'de "ağaçlar kesiliyor" ifadeleri ile sosyal medyada çevreci paylaşımlarda bulunan şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum'da villa dikmek için ağaç katliamı yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, villa inşaatı için katledilen 80 ağaç için Suavi’ye bestelediği şarkı ile tepki gösterdi. Arzen, "Mesele Taksim Gezi Parkı'nda 3-5 ağaç olmak mı yoksa Bodrum'da villalar için kesilen 80 ağaç olmak mı?" ifadelerini kullandı. Arzen'in bestelediği şarkıda "Çav villa, çal villa" ifadeleri viral oldu.
Muğla'daki Akbelen ormanında "ağaçlar kesiliyor" ifadeleri ile sosyal medyada çevreci paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın geçtiğimiz gün Bodrum'da ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.
Sözde çevreci Suavi, Muğla Akbelen'le ilgili 2023'te yaptığı paylaşımda "Akbelen'de ormanları katleden, doğayı tarumar eden, orada yıllardır yaşayan köylüleri yok sayan, kendinden başka hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayan yağmacı-talancı-burnu yüksekte tipler.. Vatana ihanetin mimarları sizlersiniz!" ifadelerini kullanmıştı.
RUHSATSIZ BAŞVURUDA BULUNDU
Çevreci kimliğiyle bilenen Suavi, Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için satın aldı. Bodrum manzaralı araziye villalardan oluşan site kurmak için harekete geçen Suavi, 2023 yılında proje hazırlatarak ruhsat başvurularında bulundu.
AĞAÇ KATLİAMI
Gerekli izinler alındıktan sonra ağaçlık araziye iş makinaları sokuldu. Ağaçların taşınması gerekiyordu ancak yaklaşık 80 ağaç acımadan kesildi. Adeta dağ taş oyularak ağaçlık alan bir yıl içerisinde şantiyeye çevrildi.
Ayrıca, araziye bitişik olan 100 metrekarelik park alanındaki ağaçlar da kesildi.
AĞAÇLARI KATLEDEN SUAVİ'YE MİLLETVEKİLİ YÜCEL ARZEN'DEN ŞARKILI TEPKİ
AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen, Bodrum'da villa inşaatı için kesilen 80 ağaca tepki gösterdi. Gezi Parkı'ndaki 3 ağaç kesimiyle ilgili szöde çevrecilere atıfta bulunan Arzen, "Sayın Başkan mesele Taksim Gezi Parkı'nda 3-5 ağaç olmak mı yoksa Bodrum'da villar için kesilen 80 ağaç olmak mı? İşte bütün mesele bu. Sanatçı Suvavi'nin hikayesi aklımıza İtalyan bir halk şarkısını getirdi." dedi.
"ÇAV VİLLA ÇAL VİLLA"
Yücel Arzen'in bestelediği şarkı sözleri şöyle: "İşte bir sabah… uyandığımda Çav Villa… ÇAL Villa… Çav Villa ÇAL… ÇAL Villaları dikmiş 80 ağaç kesmiş. Bodrum'u tarumar etmiş…"
VİRAL OLDU
Öte yandan Arzen'in Suavi'ye atıfta bulunmak için bestelediği şarkı kısa sürede sosyal medyada viral oldu.