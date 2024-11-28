Sözde çevreci Suavi’nin ağaç katliamına inceleme!

Sözde çevreci Suavi, Muğla Akbelen'le ilgili 2023'te yaptığı paylaşımda ağaç kesenleri vatan haini ilan ederek, "Vatana ihanetin mimarları sizlersiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

Çevreci görüntüsü veren Suavi, Bodrum Yakaköy Mahallesi, Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için satın aldı.

Sözde çevreci Suavi ağaçları katletti, villaları dikti (A HABER ARŞİV)

Bodrum manzaralı araziye villalardan oluşan site kurmak için harekete geçen Suavi, 2023 yılında proje hazırlatarak ruhsat başvurularında bulundu.

Bodrum Belediyesi söz konusu bölgeden Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait dere geçmesine rağmen DSİ'den görüş almadan ruhsat verdi.

Sözde çevreci Suavi ağaçları katletti, villaları dikti (A HABER ARŞİV)

TÜM AĞAÇLAR KATLEDİLDİ



Ağaçlık arazide ve yanındaki parkta bulunan yaklaşık 80 ağaç acımadan kesildi. Adeta dağ taş oyularak ağaçlık alan bir yıl içerisinde şantiyeye çevrildi. Bölgede daha önce çekilen fotoğraflar ile 2023 sonrası çekilen fotoğraflarda ağaç katliamı tam anlamıyla gözler önüne seriliyor.

Ağaçlar ve doğa katledilerek yapılan 8 villanın kaba inşaatı bitti.

Sözde çevreci Suavi ağaçları katletti, villaları dikti (A HABER ARŞİV)

İNCELEME BAŞLATILDI

Sabah'ın haberine göre Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü inceleme başlattı. Suavi'nin doğa talanıyla ilgili CİMER'e şikâyette bulunan komşuları, ağaç katliamının yanı sıra bölgede dere yatağına foseptik açıldığını, çevre kirliliği yaşandığını, dere yatağına duvar örüldüğünü ve inşaatın etrafında gerekli önlemler alınmayarak can ve mal güvenliği açısından da tehlike oluşturduğunu ifade ettiler.

Sözde çevreci Suavi ağaçları katletti, villaları dikti (A HABER ARŞİV)

ENDEMİK BİTKİ ARAŞTIRMASI YAPILACAK



Ağaçlar ve doğa katledilerek yapılan 8 villanın kaba inşaatı bitti. Villa projesi için kesilen ağaç ve bitkiler arasında endemik türlerin olabileceği ifade edildi.