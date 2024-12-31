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MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlusu Nusrettin Demir öldürüldü

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Giriş: 31.12.2024 09:47 Güncelleme: 31.12.2024 10:16
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MİT’ten sınır ötesinde nokta operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu Nusrettin Demir öldürüldü

MİT, PKK/KCK'nın Irak/Gare bölgesindeki sözde sorumlusu Kurtay Batman kod adlı Nusrettin Demir'i, Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Demir'in 2021-2022 yıllarında Pençe-Kilit harekât bölgesine yönelik saldırıları planladığı tespit edildi. Öte yandan Demir'in öldürülmeden önce Gara'da yeni bir eylem hazırlığında olduğu da belirlendi.

MİT'TEN SÖZDE GARA SORUMLUSUNA OPERASYON

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK Irak/Gare alanı sözde sorumlularından Kurtay Batman kod Nusrettin Demir'i Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK'lı terörist Nusrettin Demir MİT tarafından yapılan operasyonda öldürüldü (AA)PKK'lı terörist Nusrettin Demir MİT tarafından yapılan operasyonda öldürüldü (AA)

MİT, PENÇE-KİLİT BÖLGESİNDE PLANLANAN EYLEME ENGEL OLDU

MİT, saha ajanları aracılığı ile terörist Nusrettin Demir'in 2021-2022 yıllarında Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit harekât bölgesinde Türk güvenlik güçlerine düzenlenen eylemlerin planlamalarında bulunduğunu ve talimatları verdikten sonra bizzat takip ettiğini tespit etti.

Bunun üzerine MİT, Demir'i hedef listesinde aldı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu PKK/KCK'lı Demir'in 2023 yılından itibaren Irak/Gare'de sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öğrenildi.

MİT, hedefindeki terörist Demir için saha ajanlarını özel olarak görevlendirdi. Nusrettin Demir, adım adım takip edildi. MİT'in saha ajanları, terörist Demir'in örgüt üst yönetiminden aldığı talimat doğrultusunda Pençe-Kilit harekât bölgesinde, yanındaki örgüt mensuplarıyla birlikte eylem arayışında olduğu bilgisini edindi.

PKK/KCK'lı Demir'e operasyon kararı alındı. En uygun zamanda operasyon düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı. Gare alanında eylem hazırlığında bulunduğu tespit edilen Nusrettin Demir ve beraberindeki teröristler Irak/Gare'de nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Demir'in Türk askerine yönelik düzenlenen eylemlerin planlamasında yer aldığı tespit edildi (AA)Demir'in Türk askerine yönelik düzenlenen eylemlerin planlamasında yer aldığı tespit edildi (AA)

KURTAY BATMAN KOD ADLI NUSRETTİN DEMİR KİMDİR?

Nusrettin Demir, örgütün kırsal kadrosuna 2014 yılında katıldı. 2015'te Irak/Avaşin alanına geçti. 2016-2021 tarihleri arasında Suriye'de örgütsel faaliyetlerde bulundu. 2022 yılında Irak'ın kuzeyine geçerek Pençe-Kilit harekât bölgesindeki eylemlerde sorumlu düzeyde yer aldı. 2023 yılı başından itibaren Irak/Gare alanı sorumluları arasında görev alıyordu

MİT’ten PKK’ya Irak Gare’de operasyonMİT’ten PKK’ya Irak Gare’de operasyon

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MİT’ten sınır ötesinde nokta operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu Nusrettin Demir öldürüldü MİT’ten sınır ötesinde nokta operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu Nusrettin Demir öldürüldü MİT’ten sınır ötesinde nokta operasyon: PKK’nın sözde sorumlusu Nusrettin Demir öldürüldü
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