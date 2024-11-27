Sözde çevreci Suavi’nin ikiyüzlülüğü! Ağaçları katletti villaları dikti

Muğla'daki Akbelen ormanında 'ağaçlar kesiliyor' diye ortalığı ayağa kaldıran, sosyal medyada çevreci paylaşımlarıyla dikkat çeken şarkıcı Mehmet Suavi Saygan'ın Bodrum Yakakent'te ağaç katliamı yaptığı ortaya çıktı.

Çevreci kılığına giren şarkıcı Suavi'nin paylaşımı (X ekran görüntüsü)

Sabah'ın haberine göre Sözde çevreci Suavi, Muğla Akbelen'le ilgili 2023'te yaptığı paylaşımda "Akbelen'de ormanları katleden, doğayı tarumar eden, orada yıllardır yaşayan köylüleri yok sayan, kendinden başka hiçbir canlıya yaşam hakkı tanımayan yağmacı-talancı-burnu yüksekte tipler. Vatana ihanetin mimarları sizlersiniz!" ifadelerini kullanmıştı.

Çevreci kimliğiyle bilenen Suavi, Bodrum Yakaköy Mahallesi Cenap Tezer Caddesi üzerindeki doğayla iç içe, ağaçlarla dolu olan 2 bin 742 metrekarelik araziyi villa yapmak için satın aldı.

Bodrum manzaralı araziye villalardan oluşan site kurmak için harekete geçen Suavi, 2023 yılında proje hazırlatarak ruhsat başvurularında bulundu.

DSİ'DEN GÖRÜŞ ALINMADAN RUHSAT VERİLMİŞ



Bodrum Belediyesi söz konusu bölgeden Devlet Su İşlerine (DSİ) ait dere geçmesine rağmen araziyi planlamadan ve DSİ'den görüş almadan 4 Mayıs 2023'te ruhsat verdi.

Proje, DSİ deresinin olduğu bölgede ve taşkın alanında olduğu için DSİ'den görüş alınsa, DSİ proje için onay vermeyebilirdi.

Sözde çevresi Suavi’nin ağaçları katledip diktiği villalar ( A Haber arşiv)

AĞAÇLAR KATLEDİLDİ



Gerekli izinler alındıktan sonra ağaçlık araziye iş makinaları sokuldu. Normalde ağaçların taşınması gerekiyordu ancak yaklaşık 80 ağaç acımadan kesildi.

Adeta dağ taş oyularak ağaçlık alan bir yıl içerisinde şantiyeye çevrildi. Ayrıca, araziye bitişik olan 100 metrekarelik park alanındaki ağaçlar da kesildi.

Sözde çevresi Suavi’nin ağaçları katledip diktiği villalar ( A Haber arşiv)

Bölgede daha önce çekilen fotoğraflar ile 2023 sonrası çekilen fotoğraflarda parktaki ve arazideki yeşillik alan ve ağaçlar dikkat çekiyor.

Bir inşaat firması tarafından ve 8 adet villadan oluşan sitede şu an 8 villanın da kaba inşaatının bittiği görülüyor.

Öte yandan parktaki ağaçların kesildiğinin tespit edilmesi üzerine gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasına yönelik idari işlemler başlatıldı.