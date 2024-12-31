Emine Erdoğan'ın 2024'te de öncelikli gündemi "Gazze" ve "Sıfır Atık" oldu

Emine Erdoğan, Filistin'de yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesi başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışında da birçok temasta bulundu.

Emine Erdoğan, 2024'te, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele, Anadolu'nun değerlerinin dünyaya duyurulması, kadın, çocuk ve dezavantajlı grupların sorunlarının çözümü ile Gazze'de akan kanın durması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Emine Erdoğan, bu yıl Başkan Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine eşlik etmesinin yanı sıra Nijerya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde programlara katıldı, özellikle BM Genel Kurulu ve COP29 toplantılarında aktif rol alarak, 40'tan fazla lider eşi ve uluslararası üst düzey temsilci ile görüştü.

Özellikle İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramını yakından takip eden Emine Erdoğan, bu kapsamda şubatta Başkan Erdoğan'ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gerçekleştirdiği ziyarete eşlik ederek, Mısır Başkan Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya geldi, Gazze'ye yönelik yardımları genişletme ve insani krizi çözme noktasında yapılabilecekleri değerlendirdi.

Görüşmede özellikle Gazze'de yaşananlardan etkilenen yetim çocuklara yönelik atılması planlanan adımlar ele alındı.

Emine Erdoğan, burada Entissar Amer ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk anından itibaren Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda gönüllü yardım faaliyetleri yürüten Mısır Kızılayı ve Hayat Karima - Onurlu Yaşam Vakfı'nı ziyaret ederek, Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan gıda kolilerini inceledi.