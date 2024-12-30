30 Aralık 2024, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıda flaş gelişme! 11 kişi daha yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıda flaş gelişme! 11 kişi daha yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 09:03 Güncelleme: 30.12.2024 09:36
ABONE OL
İstiklal Caddesi’ndeki kanlı saldırıda flaş gelişme! 11 kişi daha yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım 2022'de gerçekleşen bombalı saldırıya ilişkin Suriye uyruklu PKK/YPG'li Ahlam Albashir'in Türkiye'ye geçişini sağlayan ve yaşam malzemesi tedarik ederek ihtiyaçlarını karşıladığı öğrenilen 11 terör şüphelisi yakalandı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çok sayıda adrese Özel Harekat destekli eş zamanlı baskın yapıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili terörist Ahlam Albashir (AA)İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili terörist Ahlam Albashir (AA)

2022 yılında İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ne bağlı İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen ve yakalanarak tutuklanan Ahlam Albashir'e lojistik destek sağladıkları tespit edilen 11 kişi operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Bölücü terör örgütü PKK ile iltisaklı olan 11 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 13 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, 99 kişi ise yaralanmıştı.

Saldırı talimatı ABD menşeli hattan gelmiş!Saldırı talimatı ABD menşeli hattan gelmiş! SALDIRI TALİMATI ABD MENŞELİ HATTAN GELMİŞ!
İşte teröristin bombayla indiği araçİşte teröristin bombayla indiği araç İŞTE TERÖRİSTİN BOMBAYLA İNDİĞİ ARAÇ
Teröristin yeni görüntüleri çıktıTeröristin yeni görüntüleri çıktı TERÖRİSTİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör