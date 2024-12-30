2025'in ilk gündemi: Yeni anayasa için ikinci tur başlıyor
2025 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin öncelikli gündem maddesi, yeni anayasa çalışmaları olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yaptığı uzlaşı çağrısını sürdürerek ikinci tur görüşmelerine başlamaya hazırlanıyor. Öte yandan görüşmelerin ana gündemi anayasanın içerik ve usulü olacak. İşte detaylar...
2025 yılında yeni ve sivil bir anayasa oluşturma süreci TBMM'nin gündeminde olacak. Yeni yılla birlikte anayasa çalışmalarında ikinci tur görüşmelere başlanması planlanıyor.
İÇERİK VE USULE ODAKLANILACAK
İlk turda, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş partilerden sürece ve yöntem belirlemeye yönelik katkı sunmalarını talep etti. İkinci turda ise yeni anayasanın içerik, usul ve esaslarına odaklanılması bekleniyor.
SOMUT ADIMLAR ATILACAK
Siyasi partiler, bu süreç için kendi hazırlıklarını tamamlıyor. Yeni yılın hemen ardından somut adımların atılması hedefleniyor.
AK PARTİ'DEN ÇALIŞTAY ATAĞI
AK Parti ikinci tur görüşmelere ittifak ortağı MHP ile başlayacak. Ardından, Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan tüm partilerle temaslar gerçekleştirilecek. Ayrıca Meclis dışında düzenlenen anayasa çalıştayları da sürecin önemli bir parçası olmaya devam edecek. Bu çalıştaylarda sunulan rapor ve öneriler, yeni anayasanın şekillenmesinde dikkate alınacak.
Siyasi partilerle uzlaşma sağlanabilirse, Meclis çatısı altında ortak bir komisyon kurulması gündeme gelecek.
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