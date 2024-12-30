2025’in ilk gündemi: Yeni anayasa için ikinci tur başlıyor

Yeni anayasa çalışmaları hız kazandı (AA)

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Siyasi partiler, bu süreç için kendi hazırlıklarını tamamlıyor. Yeni yılın hemen ardından somut adımların atılması hedefleniyor.

AK PARTİ'DEN ÇALIŞTAY ATAĞI

AK Parti ikinci tur görüşmelere ittifak ortağı MHP ile başlayacak. Ardından, Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan tüm partilerle temaslar gerçekleştirilecek. Ayrıca Meclis dışında düzenlenen anayasa çalıştayları da sürecin önemli bir parçası olmaya devam edecek. Bu çalıştaylarda sunulan rapor ve öneriler, yeni anayasanın şekillenmesinde dikkate alınacak.

Siyasi partilerle uzlaşma sağlanabilirse, Meclis çatısı altında ortak bir komisyon kurulması gündeme gelecek.