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Sosyal medyada bungalov vurgunu! 2 milyar lirayla İstanbul'da lüks keyfi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 09:32 Güncelleme: 30.12.2024 09:41
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Sosyal medyada bungalov vurgunu! 2 milyar lirayla İstanbul’da lüks keyfi

Diyarbakır merkezli 'Bungalov Sarmalı' operasyonunda, sosyal medya üzerinden sahte bungalov ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan ve toplam işlem hacmi 2,1 milyar lirayı aşan çete çökertildi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, 12 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, dolandırıcılıkla elde ettikleri piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 6 lüks araç ve 1 motosiklete el konulurken çete üyelerinin yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği ve İstanbul'da lüks yaşam sürdüğü tespit edildi. İşte detaylar...

Diyarbakır merkezli "Bungalov sarmalı" operasyonunda hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyon 983 bin lirayı bulan çetenin çökertilmesiyle gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Yapılan operasyonda çok sayıda karta el konuldu (İHA)Yapılan operasyonda çok sayıda karta el konuldu (İHA)

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN VURGUN

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu sosyal medya siteleri üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren çete tespit edildi.

TOPLAM HACMİ 2 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Şahısların banka ve ödeme kuruluşları, kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.

Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı (İHA)Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı (İHA)

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bahse konu şahısların ülke genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilip, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları dahilinde 5 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar neticesinde; şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya illerinde eş zamanlı "Bungalov sarmalı" operasyonu yapılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sonucu 12 kişi tutuklandı (İHA)Operasyon sonucu 12 kişi tutuklandı (İHA)

12 TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 kişi ise tutuklandı.

LÜKS OTOMOBİLLERE EL KONULDU

Şüpheli şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eylemlerinden elde etmiş oldukları piyasa değeri yaklaşık 11 milyon olan 6 adet otomobil ve 1 motosiklete el konulduğu kaydedildi.

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Sosyal medyada bungalov vurgunu! 2 milyar lirayla İstanbul’da lüks keyfi Sosyal medyada bungalov vurgunu! 2 milyar lirayla İstanbul’da lüks keyfi Sosyal medyada bungalov vurgunu! 2 milyar lirayla İstanbul’da lüks keyfi
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