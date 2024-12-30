Sosyal medyada bungalov vurgunu! 2 milyar lirayla İstanbul’da lüks keyfi

Yapılan operasyonda çok sayıda karta el konuldu (İHA)

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN VURGUN

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu sosyal medya siteleri üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren çete tespit edildi.

TOPLAM HACMİ 2 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Şahısların banka ve ödeme kuruluşları, kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.