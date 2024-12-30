Sosyal medyada bungalov vurgunu! 2 milyar lirayla İstanbul'da lüks keyfi
Diyarbakır merkezli 'Bungalov Sarmalı' operasyonunda, sosyal medya üzerinden sahte bungalov ev ilanlarıyla dolandırıcılık yapan ve toplam işlem hacmi 2,1 milyar lirayı aşan çete çökertildi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, 12 kişi tutuklandı. Şüphelilerin, dolandırıcılıkla elde ettikleri piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 6 lüks araç ve 1 motosiklete el konulurken çete üyelerinin yüzlerce vatandaşı mağdur ettiği ve İstanbul'da lüks yaşam sürdüğü tespit edildi. İşte detaylar...
Diyarbakır merkezli "Bungalov sarmalı" operasyonunda hesap işlem hacmi 2 milyar 147 milyon 983 bin lirayı bulan çetenin çökertilmesiyle gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN VURGUN
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu sosyal medya siteleri üzerinden bungalov ev kiralama ilanları vererek vatandaşları dolandıran ve İstanbul'da lüks yaşam süren çete tespit edildi.
TOPLAM HACMİ 2 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ
Şahısların banka ve ödeme kuruluşları, kripto para şirketlerindeki suçta kullanılan hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar 147 milyon 983 bin 109 lira 19 kuruş olduğu belirlendi.
20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bahse konu şahısların ülke genelinde yüzlerce vatandaşı mağdur ettikleri tespit edilip, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları dahilinde 5 aydır yürütülen planlı, projeli çalışmalar neticesinde; şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Adana, Mersin, Şırnak, Siirt, Kayseri ve Konya illerinde eş zamanlı "Bungalov sarmalı" operasyonu yapılarak 20 şüpheli gözaltına alındı.
12 TUTUKLAMA KARARI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i Cumhuriyet Savcısının talimatıyla, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 12 kişi ise tutuklandı.
LÜKS OTOMOBİLLERE EL KONULDU
Şüpheli şahısların gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eylemlerinden elde etmiş oldukları piyasa değeri yaklaşık 11 milyon olan 6 adet otomobil ve 1 motosiklete el konulduğu kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelişim raporu nedir? MEB gelişim raporu uygulaması kaçıncı sınıfları kapsayacak?
- Emeklilere 3 kademeli zam planı! Ocakta %15.45 artışla 4A, 4B'liye 14.431 TL, Memura 44.000 TL: Taban maaş, refah payı...
- Meteoroloji 30 Aralık hava durumu raporu | İstanbul'a lapa lapa kar yağacak: Tarih verildi, resmen geliyor!
- Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura CANLI İZLE! 120. Dönem DHY kura çekimi saat kaçta, sonuçlar açıklandı mı?
- Bugün okul var mı, yok mu? 30 Aralık Pazartesi hangi illerde okullar tatil edildi? Kocaeli Denizli, Uşak, Afyonkarahisar...
- Uzman öğretmenlik eğitimi ne zaman? MEB uzman öğretmen sertifikası nasıl alınır?
- Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü?
- SGK-SSK, BAĞ-KUR, 4A, 4B'den erken emekli olun! 49-50-54-56 yaşında prim, gün FORMÜLLERİ
- Milli Piyango Online yılbaşı çelişi ne zaman, saat kaçta? MPİ 2025 çekilişi büyük ödül ne kadar, kaç TL?
- Beşiktaş Başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Beşiktaş'ın yeni başkanı kim oldu? Hüseyin Yücel, Serdal Adalı...
- Plastik poşete zam mı geldi, ne kadar oldu? 2025 Zamlı plastik poşet fiyatları ne zaman geçerli olacak?
- Milli Piyango 2025 sonuçları nereden öğrenilir? Milli Piyango Online sonuç sorgulama ekranı...