Özgür Suriye’de YPG’ye yer yok! Ankara ve Şam’dan ortak duruş

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından terör örgütü YPG/ PKK'nın silinişi için geri sayım sürüyor. Her gün yaşanan yeni gelişmeler, terör oluşumlarına hem sahada hem de masada yer olmadığını net bir şekilde ortaya koyuyor.

ANKARA-ŞAM HATTINDA BİRLİK



Suriye'de Beşar Esad sonrası iktidarı kontrol eden yeni yönetim ile Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı tavrı aynı oluyor. BBC'deki haberde "Ankara ve Şam artık ortak dil kullanıyor" yorumu yapıldı.

Suriye'deki yeni yönetim ülkenin toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini sık sık dile getiriyor. Türkiye de en başından itibaren Suriye'nin bütünlüğünü savunuyor.