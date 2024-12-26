Özgür Suriye'de YPG'ye yer yok! Ankara ve Şam'dan ortak duruş
27 Kasım'da muhalif grupların başlattığı özgürlük operasyonuyla birlikte 61 yıllık Baas rejiminin sona erdi. Geleceğini yeniden inşa etmeye hazırlanan Özgür Suriye'de YPG/PKK köşeye sıkıştı. Ankara ve Şam'ın terör örgütüne karşı ortak tutumu batı medyasında geniş yankı uyandırdı.
ANKARA-ŞAM HATTINDA BİRLİK
Suriye'de Beşar Esad sonrası iktidarı kontrol eden yeni yönetim ile Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı tavrı aynı oluyor. BBC'deki haberde "Ankara ve Şam artık ortak dil kullanıyor" yorumu yapıldı.
Suriye'deki yeni yönetim ülkenin toprak bütünlüğü konusunda taviz vermeyeceklerini sık sık dile getiriyor. Türkiye de en başından itibaren Suriye'nin bütünlüğünü savunuyor.
Sabah'ın haberine göre Terör örgütü YPG ayrıca Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu karşısında sahada kıpırdayamıyor. Münbiç, Tel Rıfat gibi bölgeleri kaybeden YPG'li militanlar Fırat'ın doğusuna çekilmiş durumda.
YPG'li militanlar ABD ve Batı'nın desteğinin devam etmesi için "DEAŞ'lı militanları kontrol ediyoruz" yalanına sarılıyor. Ancak Türkiye bu konuda da ortaya yeni bir strateji ortaya koydu.
Buna göre terör örgütü DEAŞ'lı militanların tutulduğu hapishanelerin kontrolünü, Esad'ı deviren HTŞ liderliğinde yeni yönetim sağlayacak.
ABD İLE TÜRKİYE TEMASTA
Terör örgütü YPG'nin en büyük destekçisi olan ABD'de 20 Ocak'tan itibaren yeni bir süreç başlayacak. Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump görevini devralacak. Trump ve ekibi de sık sık Suriye'de artık ABD askerlerinin kalmasına gerek kalmadığını vurguluyor.
Diğer taraftan ABD-Türkiye-Suriye arasında sık sık gelişmeler hakkında temaslar kuruluyor.
YPG'li teröristlere bir darbe de Suriye'de silahlı tüm grupların silahlarını bırakacaklarını açıklamasıyla geldi. ABD basınına göre bu gelişme terör örgütü YPG'nin üzerindeki baskıyı artıracak.
Terör örgütü YPG içindeki Suriye vatandaşı olmayan teröristlerin Suriye Savunma Bakanlığı çatısı altına girmesi mümkün değil. Türkiye, yabancı teröristlerin Suriye'den ayrılmasını istiyor.
HALK DA YPG'DEN RAHATSIZ
Terör örgütü YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde demografik yapıyla oynadı. Ancak Arap nüfusunun hâlâ yoğun olduğu yerlerde bölge sakinleri YPG'li militanlardan rahatsız.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Kurulu Üyesi Abdullah Keddo, terör örgütü PKK'nın varlığının Suriye'de Kürt gruplar arasındaki diyalog girişimlerine de istikrara da zarar verdiğini belirterek, "Biz Suriyeliler olarak tüm sınır aşan güçleri reddettik, Suriye'de Suriyeli olmayanların siyasi varlığına karşıyız" dedi.