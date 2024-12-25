Sağlık Bakanı Memişoğlu ahaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı: Suriye’ye her türlü desteği sağlayacağız

Suriye 61 yıllık Baas rejiminden kurtulmasının ardından özgürlüğüne kavuştu. Türkiye Suriye topraklarında bölgenin esaretten kurtularak geri kazanılması için hem masada hem de sahada anahtar rol oynadı.

"SAĞLIK" ALANINDA ETKİN DİPLOMASİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Memişoğlu'nun görüşmede, sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında da destek olunacağını bildirdiği kaydedilmişti.

AHABER.COM.TR SORDU BAKAN MEMİŞOĞLU YANITLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlık olarak Suriye'de Türkiye'nin ne gibi adımlar atacağına ilişkin ahaber.com.tr'nin sorduğu soruyu yanıtladı:

"Suriye Sağlık Bakanımız ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Suriye'nin özgürleşmesinden memnun olduğumuzu dile getirdik. Öte yandan aynı zamanda sağlık ile ilgili her türlü desteği sağlayacağımızı ifade ettik. Onlar da çok memnun oldular. Bir an önce koordinasyonun sağlanıp kendi insanlarının sağlık hizmetlerini en iyi şekilde almaları için hızla çalıştıklarını ifade ettiler."