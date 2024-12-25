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Sağlık Bakanı Memişoğlu ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladı: Suriye'ye her türlü desteği sağlayacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 12:24 Güncelleme: 25.12.2024 12:26
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Sağlık Bakanı Memişoğlu ahaber.com.tr’nin sorusunu yanıtladı: Suriye’ye her türlü desteği sağlayacağız

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından özgürleşen Suriye'de 'sağlık' alanında atılacak yeni adımlar, iş birliği ve Türkiye'nin bölgedeki desteğine yönelik ahaber.com.tr'nin sorduğu soruyu yanıtladı. Bakan Memişoğlu, 'Suriye'ye sağlıkla ilgili her türlü desteği vereceğiz' dedi.

Suriye 61 yıllık Baas rejiminden kurtulmasının ardından özgürlüğüne kavuştu. Türkiye Suriye topraklarında bölgenin esaretten kurtularak geri kazanılması için hem masada hem de sahada anahtar rol oynadı.

"SAĞLIK" ALANINDA ETKİN DİPLOMASİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Memişoğlu'nun görüşmede, sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında da destek olunacağını bildirdiği kaydedilmişti.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN SURİYE AÇIKLAMASI

AHABER.COM.TR SORDU BAKAN MEMİŞOĞLU YANITLADI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bakanlık olarak Suriye'de Türkiye'nin ne gibi adımlar atacağına ilişkin ahaber.com.tr'nin sorduğu soruyu yanıtladı:

"Suriye Sağlık Bakanımız ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Suriye'nin özgürleşmesinden memnun olduğumuzu dile getirdik. Öte yandan aynı zamanda sağlık ile ilgili her türlü desteği sağlayacağımızı ifade ettik. Onlar da çok memnun oldular. Bir an önce koordinasyonun sağlanıp kendi insanlarının sağlık hizmetlerini en iyi şekilde almaları için hızla çalıştıklarını ifade ettiler."

Sağlık Bakanı Memişoğlu ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladıSağlık Bakanı Memişoğlu ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladı

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

"Elimizden geleni yapacağız. Sağlık ile ilgili bütün desteğimiz Suriye kardeşilerimize olacaktır. Ayağa kalkmalarına tüm çabamızla destek vereceğiz. Allah onların da yardımcısı olsun. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve sabrıyla Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuştu. Kardeşlerimiz için çalışacağız."

Sağlık Bakanı Memişoğlu ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladıSağlık Bakanı Memişoğlu ahaber.com.tr'nin sorusunu yanıtladı

MUĞLA'DAKİ HELİKOPTER KAZASI

Öte yandan Bakan Memişoğlu, Muğla'daki helikopter kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gerekli incelemeler yapılıyor. Kamuoyu ile paylaşılacak. Bu konudaki spekülasyonlara itibar etmemeliyiz. Çünkü her şeyin kurula göre yapıldığı bir sistem; uçuş sistemleri. Bunun içinde nedenleri, gerekçeleri kamuoyu ile paylaşılacak. Bu konuyu çok açık bir şekilde ifade edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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