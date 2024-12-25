Başkan Erdoğan'dan tarihi politika: Suriye'de kardan aydınlık bir şafak!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Suriye halkının yaşam hakkını savunarak, mazlumlara kol kanat gerdi ve milyonlarca Suriyeliyi ülkesinde iç savaşın başladığı andan itibaren misafir etti. Batı'nın ikiyüzlü politikası dahil olmak üzere bölgede terörle mücadelede etkin rol oynayan Türkiye, Suriye'nin özgürlüğünde hem masada hem de sahadaydı. Baas rejimi Suriye halkının kutlu direnişi sonucu yıkıldı. Kardan aydınlık bir şafak söktü, ağıtlar, göz yaşları ve şehit kanları yerini sabredenlerin zaferine bıraktı.
Suriye'de Esad rejiminin kendi halkına yönelik zulümleri 2011 yılında "dur diyen" muhaliflerin üzerlerine ateş açılmasıyla iç savaşa dönüştü.
13 yılı aşkın süre bu kanlı savaş devam etti. Suriye'nin şehirleri yıkıldı, altyapısı yerle bir olmuştu.. Terör örgütleri krizi fırsata çevirip Suriye topraklarında cirit atmaya başlamıştı.
MAZLUMUN YANINDA DİK DURUŞ!
Türkiye iç savaşın patlak verdiği ilk andan itibaren Suriye halkının yanında durdu. Suriye'de sükûnetin sağlanması insan hakları ihlallerinin durması için çaba gösterdi. Kapılar açıldı milyonlarca Suriyeli misafir edildi.
BATI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜNE TÜRKİYE ENGELİ
Türkiye Suriye halkının yaşam hakkını savunmak için insani ve vicdanı bir dış politika inşa ederken Batı'da durum farklıydı.
Kendilerine sığınan Suriyeli mültecilere çelme takan onları aşağılayan ölüme terk eden ve denizlerde boğulmaları için botlarını şişleyen Batı, cesedi kıyıya vuran Aylan bebeğin fotoğrafı üzerinden ikiyüzlü bir tutum sergiledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ANAHTAR ROLÜ
Türkiye ise her fırsatta onlara insanlığı, vicdanı ve Suriye gerçeğini hatırlattı. Türkiye insani diplomasiyi yeniden inşa ederken tıpkı Batı'da olduğu gibi Türkiye içinde de yabancı düşmanlığını körükleyen ırkçı söylemler arttı. Başkan Erdoğan "Bedel ödesek de kardeşlerimizin yanında duracağız" dedi. Türkiye sabreden mazlumların bir gün mutlaka kazanacağını her fırsatta dile getirdi. Türkiye'nin Suriye halkının yanında ne olursa olsun duracağını haykırdı. Yabancı düşmanlığı ile de ırkçı zalimlerle de mücadele etti.
TERÖRLE ETKİN MÜCADELE
Bir taraftan da Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine karşı etkin tedbirler hayata geçirildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye topraklarında Batı'nın desteği ile kurulmaya çalışılan terör devleti engellendi. Mehmetçik tüm terör örgütleri ile göğüs göğüse mücadele etti.
SURİYE'NİN ÖZGÜRLÜĞÜ
Beklenen gün geldiğinde Suriye halkı yeniden ayağa kalktı. İşkence hapislerinde yapılan zulümlerin, üzerlerine ateş açılan sivillerin, varil bombalarının, kullanılan kimyasal silahların, yerinden edilmiş milyonların hesabını sormak için İdlib'den, Cerablus'tan, Afrin'den başlayan yürüyüş Halep'e, Hama'ya, Şam'a çekilen çilelerin kutsal olduğunu hatırlatan beklenen günü yaşattı. Baas rejimi Suriye halkının kutlu direnişi sonucu yıkıldı.