25 Aralık 2024, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan tarihi politika: Suriye'de kardan aydınlık bir şafak!

Başkan Erdoğan'dan tarihi politika: Suriye'de kardan aydınlık bir şafak!

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 25.12.2024 14:44 Güncelleme: 25.12.2024 15:09
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan tarihi politika: Suriye’de kardan aydınlık bir şafak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, Suriye halkının yaşam hakkını savunarak, mazlumlara kol kanat gerdi ve milyonlarca Suriyeliyi ülkesinde iç savaşın başladığı andan itibaren misafir etti. Batı'nın ikiyüzlü politikası dahil olmak üzere bölgede terörle mücadelede etkin rol oynayan Türkiye, Suriye'nin özgürlüğünde hem masada hem de sahadaydı. Baas rejimi Suriye halkının kutlu direnişi sonucu yıkıldı. Kardan aydınlık bir şafak söktü, ağıtlar, göz yaşları ve şehit kanları yerini sabredenlerin zaferine bıraktı.

BAŞKAN ERDOĞAN 'AYLAN BEBEK'İ HATIRLATTI: NASIL UNUTABİLİRİZ?

Suriye'de Esad rejiminin kendi halkına yönelik zulümleri 2011 yılında "dur diyen" muhaliflerin üzerlerine ateş açılmasıyla iç savaşa dönüştü.

13 yılı aşkın süre bu kanlı savaş devam etti. Suriye'nin şehirleri yıkıldı, altyapısı yerle bir olmuştu.. Terör örgütleri krizi fırsata çevirip Suriye topraklarında cirit atmaya başlamıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

MAZLUMUN YANINDA DİK DURUŞ!

Türkiye iç savaşın patlak verdiği ilk andan itibaren Suriye halkının yanında durdu. Suriye'de sükûnetin sağlanması insan hakları ihlallerinin durması için çaba gösterdi. Kapılar açıldı milyonlarca Suriyeli misafir edildi.

ʺAYLAN BEBEĞİ DÜNYA ÇABUK UNUTTUʺ Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu konuşması (AA)ʺAYLAN BEBEĞİ DÜNYA ÇABUK UNUTTUʺ Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu konuşması (AA)

BATI'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜNE TÜRKİYE ENGELİ

Türkiye Suriye halkının yaşam hakkını savunmak için insani ve vicdanı bir dış politika inşa ederken Batı'da durum farklıydı.

Kendilerine sığınan Suriyeli mültecilere çelme takan onları aşağılayan ölüme terk eden ve denizlerde boğulmaları için botlarını şişleyen Batı, cesedi kıyıya vuran Aylan bebeğin fotoğrafı üzerinden ikiyüzlü bir tutum sergiledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ANAHTAR ROLÜ

Türkiye ise her fırsatta onlara insanlığı, vicdanı ve Suriye gerçeğini hatırlattı. Türkiye insani diplomasiyi yeniden inşa ederken tıpkı Batı'da olduğu gibi Türkiye içinde de yabancı düşmanlığını körükleyen ırkçı söylemler arttı. Başkan Erdoğan "Bedel ödesek de kardeşlerimizin yanında duracağız" dedi. Türkiye sabreden mazlumların bir gün mutlaka kazanacağını her fırsatta dile getirdi. Türkiye'nin Suriye halkının yanında ne olursa olsun duracağını haykırdı. Yabancı düşmanlığı ile de ırkçı zalimlerle de mücadele etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (AA)Türk Silahlı Kuvvetleri (AA)

TERÖRLE ETKİN MÜCADELE

Bir taraftan da Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine karşı etkin tedbirler hayata geçirildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Suriye topraklarında Batı'nın desteği ile kurulmaya çalışılan terör devleti engellendi. Mehmetçik tüm terör örgütleri ile göğüs göğüse mücadele etti.

Beklenen gün: Özgür Suriye (AA)Beklenen gün: Özgür Suriye (AA)

SURİYE'NİN ÖZGÜRLÜĞÜ

Beklenen gün geldiğinde Suriye halkı yeniden ayağa kalktı. İşkence hapislerinde yapılan zulümlerin, üzerlerine ateş açılan sivillerin, varil bombalarının, kullanılan kimyasal silahların, yerinden edilmiş milyonların hesabını sormak için İdlib'den, Cerablus'tan, Afrin'den başlayan yürüyüş Halep'e, Hama'ya, Şam'a çekilen çilelerin kutsal olduğunu hatırlatan beklenen günü yaşattı. Baas rejimi Suriye halkının kutlu direnişi sonucu yıkıldı.

ʺBir sabah gelecek kardan aydınlıkʺ (AA)ʺBir sabah gelecek kardan aydınlıkʺ (AA)

KARDAN AYDINLIK BİR ŞAFAK!

Baas rejimi Suriye halkının kutlu direnişi sonucu yıkıldı. Kardan aydınlık bir şafak söktü, ağıtlar, göz yaşları ve şehit kanları yerini sabredenlerin zaferine bıraktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör