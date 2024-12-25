Başkan Erdoğan’dan tarihi politika: Suriye’de kardan aydınlık bir şafak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ANAHTAR ROLÜ

Türkiye ise her fırsatta onlara insanlığı, vicdanı ve Suriye gerçeğini hatırlattı. Türkiye insani diplomasiyi yeniden inşa ederken tıpkı Batı'da olduğu gibi Türkiye içinde de yabancı düşmanlığını körükleyen ırkçı söylemler arttı. Başkan Erdoğan "Bedel ödesek de kardeşlerimizin yanında duracağız" dedi. Türkiye sabreden mazlumların bir gün mutlaka kazanacağını her fırsatta dile getirdi. Türkiye'nin Suriye halkının yanında ne olursa olsun duracağını haykırdı. Yabancı düşmanlığı ile de ırkçı zalimlerle de mücadele etti.