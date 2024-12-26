26 Aralık 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 15 kişi yakalandı

Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 15 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2024 10:22
ABONE OL
Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 15 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 15 kişi yakalandı Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 15 kişi yakalandı Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 15 kişi yakalandı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör