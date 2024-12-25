Suriyeli Kürt siyasetçi PKK/YPG’ye resti çekti: Ülkede varlığınızı istemiyoruz!

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Siyasi Kurulu Üyesi Abdullah Keddo (Arşiv)

"Bizim temel şartımız, PKK ile bağın koparılmasıydı ancak bu konuda bugüne kadar başarısız olduk." diyen Keddo, ENKS'nin ilk günden itibaren Suriye devrimi bayrağını taşıdığını, PYD'nin ise bu bayrağı sahiplenmediğini, hatta zaman zaman bu bayrağı taşıyanlara karşı mücadele ettiğini anlattı.

"DEVLETİN EGEMENLİĞİ SAĞLANMALI"

Suriye'nin ulusal birliği hakkında da değerlendirmelerde bulunan Keddo, "PYD'nin 'Şam'daki yeni yönetimle diyaloğa hazırız' şeklindeki açıklamaları bizim açımızdan olumlu adımlar. Eğer bu girişimlere bağlı kalırlarsa, istikrarı sağlamak için Suriye'nin her yerinde devlet egemenliğini barışçıl bir şekilde genişletmeye yönelinebilir. Suriye'de demokratik bir şekilde devlet otoritesinin gitmediği tek bir köy kalırsa Suriye'de istikrar tam olmayacaktır." şeklinde konuştu.