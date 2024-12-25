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Bakan Güler'den Suriye açıklaması: Her gelişmeyi yakından takip ediyoruz

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 13:46
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Bakan Güler’den Suriye açıklaması: Her gelişmeyi yakından takip ediyoruz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin 'Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizinle paylaşıyoruz. Olursa yine paylaşmaya devam edeceğiz.' dedi.

Bakan Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Suriye'ye yönelik yeni gelişmelerin sorulması üzerine Güler, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizinle paylaşıyoruz. Dolayısıyla bilmediğiniz hiçbir şey yok şu anda. Olursa memnuniyetle yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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