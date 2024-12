Suriye ile Akdeniz’de yeni anlaşma! Bakan duyurdu

Bakan Uraloğlu, muhalefette olan belediyeleri metro inşaatları konusunda eleştirdi (AA)

"ONAY BEKLEYEN METRO PROJESİ YOK"

Uraloğlu, metro tartışmalarıyla ilgili, "Metrolar konusunda her türlü metro projesini onaylama yetkisi bizim bakanlığımızda. Neden? Her belediye kendi kafasına göre bir disiplin oluşturmasın ve bir bütünlük olsun diye. Dolayısıyla 'biz onaylayalım her türlü projeyi' diyoruz ve bunları da onaylıyoruz. Şu anda gerek AK Partimizin gerek diğer partilerin olsun bizde bekleyen hiçbir metro onayı yoktur. Bazen getiriyorlar, 'şurasını düzelt' dediğimiz olabiliyor. Ancak kenara koyup beklettiğimiz bir şey yok. Tamamen şehir içerisinde hitap eden metrolar ilgili belediyenin sorumluluğundadır. Proje onaylandıktan sonra ilgili belediye bunun Bakanlık tarafından yapılmasını isterse ve Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu uygun görürse biz Bakanlık olarak alır, yaparız ve kendilerine teslim ederiz. Bazı ana arterleri de biz kendimiz tamamen yapıp işletebiliriz." dedi.

Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı Metrosu ile ilgili de bir proje değişikliği üzerinde çalıştıklarını, bu çalışmanın bitiminde nasıl yapılacağı ile ilgili de sürecin konuşulacağını söyledi.

"6 YILDA 6 SANTİM METRO AÇMADILAR"

İstanbul'da son dönemde açılan bazı metroların AK Parti döneminde başlatılan projeler olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Deseler ki, 'Başlattılar, açmak da bize nasip oldu' bu da bir yaklaşımdır. Ama genel anlamda baktığınız zaman, kendilerinin başlatıp da seçime kadar açtığı sadece 8 kilometre metro var. Bir tanesini yüzde 90 seviyesinde teslim etmiştik. Yani üzerinde trenler gidip gelmeye başlamıştı. Hakkı teslim etsinler biz buna bir şey demiyoruz. Ankara'ya geldiğimizde 6 yılda 6 santim metro açmadılar. Açılabilecek gibi de durmuyor." ifadelerini kullandı.