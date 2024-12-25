Gelecek Partisi’nden istifa eden vekil Nedim Yamalı AK Parti’ye geçti

Ankara Milletvekili Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inandığını dile getirerek, "Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı AK Parti grup toplantısına katıldı (Ajanslar)

Gelecek Partisinden dün istifa eden Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.

AK Parti milletvekili Nedim Yamalı

ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI

AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'nın rozetinin Başkan Erdoğan taktı.

SP-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ

Meclis'te, Yamalı'nın Gelecek Partisi'nden istifasıyla Saadet-Gelecek Grubu düştü. Meclis İçtüzüğü'ne göre TBMM'de grup kurabilmek için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. Yamalı'nın istifasıyla iki partinin ortak oluşturdukları grubun vekil sayısı 19'a indi.