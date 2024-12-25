Gelecek Partisi'nden istifa eden vekil Nedim Yamalı AK Parti'ye geçti
Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın partisinden istifa etmesinden sonra Saadet-Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu düştü. Yamalı, AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye katılan Yamalı'nın rozetini Başkan Erdoğan taktı.
Ankara Milletvekili Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inandığını dile getirerek, "Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." dedi.
Gelecek Partisinden dün istifa eden Yamalı, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Toplantı öncesinde, bir gazetecinin "AK Parti, sizin aşina olduğunuz bir parti" sözlerine Yamalı, "Muhafazakar camiada birbirine yakın siyasi oluşumların ve damarların bir arada olması gerektiğine inanıyoruz. Tekrar bu saflarda mücadeleye devam edeceğiz." karşılığını verdi.
ROZETİNİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'nın rozetinin Başkan Erdoğan taktı.
SP-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ
Meclis'te, Yamalı'nın Gelecek Partisi'nden istifasıyla Saadet-Gelecek Grubu düştü. Meclis İçtüzüğü'ne göre TBMM'de grup kurabilmek için en az 20 milletvekili olması gerekiyor. Yamalı'nın istifasıyla iki partinin ortak oluşturdukları grubun vekil sayısı 19'a indi.