Balıkesir'deki patlama ile ilgili 10 gözaltı
Balıkesir'de dün meydana gelen fabrikadaki patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Tunç yaptığı açıklamada 'Soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor' dedi.
Dün Karesi ilçesinden gelen kahreden haberle ilgili gelişmeler devam ediyor. dün sabah saatlerinde, özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti. Adalet Bakan Yılmaz Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.
GÖZALTILAR VAR
Bu arada patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.
BALIKESİR'DE NE OLDU?
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde bulunan patlayıcı üretim tesisinde patlama meydana geldi.
Patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Balıkesir Valisi tarafından yapılan açıklamada, sabotaj ihtimalinin olmadığı belirtildi.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
11 KİŞİ ÖLDÜ 7 KİŞİ YARALANDI
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 11 işçinin hayatını kaybettiğini, 7 işçinin yaralandığını bildirdi.
Ölen çalışanların 8'inin kadın 3'ünün erkek olduğu belirtildi.
7 yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin sürdüğü açıklandı.