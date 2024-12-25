Balıkesir’deki patlama ile ilgili 10 gözaltı

Dün Karesi ilçesinden gelen kahreden haberle ilgili gelişmeler devam ediyor. dün sabah saatlerinde, özel bir firmaya bağlı faaliyet gösteren mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümündeki patlamada hayatını kaybeden 11 kişinin cansız bedenleriyle ilgili Bursa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemler gece boyunca devam etti. Adalet Bakan Yılmaz Tunç, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü açıkladı.

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Bu arada patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.