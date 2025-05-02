TEKNOFEST KKTC’de coşku zirvede! Bayraktar’dan A Haber’de dünyaya mesaj: Adalet ve merhametle teknoloji geliştiriyoruz!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin mimarlarından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"BURASI BİZİM VATAN TOPRAĞIMIZ"

Bayraktar, hazırlıkların yaklaşık 2 yıl sürdüğünü söyledi ve şu sözlerle başladı:

"TEKNOFEST KKTC'nin hazırlıkları nereden baksanız 2 yılı buluyor. Gönüllülerimiz ve görevlilerimiz çok büyük bir ruh koydu ortaya. Bu festival, büyük bir misyon için, ülkemizin tam bağımsızlığı için yapılıyor. Burası bizim vatan toprağımız ve bunun ne anlama geldiğini tüm dünyaya göstermek için düzenleniyor."

"TÜRK DÜNYASININ TAM BAĞIMSIZLIĞI İÇİN"

Festivalin savunma sanayiinden teknolojinin her alanına kadar kapsamlı bir hedef taşıdığını söyleyen Bayraktar:

"Dünyaya damgasını vuracak eserlerle, Türk dünyasının tam bağımsızlığı için yapılıyor bu festival ve bunu her alanda görüyoruz."

"HER SANİYESİNE HELAL OLSUN DEDİRTİYOR"

Etkinlikte görev alan kurumlara teşekkür eden Bayraktar:

"TEKNOFEST, verilen her emek için her saniye için helal olsun dedirtiyor. İyi ki yapmışız. Emniyet teşkilatımızdan İçişleri Bakanlığı'mıza kadar birçok kahraman görevli vatandaşımıza adeta kendi evladı gibi davranıyor."

"BU FESTİVAL MEZALİM BİR DAHA YAŞANMASIN DİYE"

Kıbrıs Barış Harekâtı'na atıfta bulunan Bayraktar:

"Bu adanın hürriyete kavuşması çok ağır bedellerle oldu. Mezalim bir daha yaşanmasın diye bu festivali düzenliyoruz."