TEKNOFEST KKTC'de coşku zirvede! Bayraktar'dan A Haber'de dünyaya mesaj: Adalet ve merhametle teknoloji geliştiriyoruz!
TEKNOFEST KKTC’de coşku sürüyor. Festivalin öncüsü TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar A Haber’e konuştu. “Burası bizim vatan toprağımız” diyen Bayraktar, Türk dünyasının tam bağımsızlığına vurgu yaptı. “Mezalim bir daha yaşanmasın diye bu festivali düzenliyoruz” ifadelerini kullandı. Gelişmiş teknolojilerin Gazze’deki soykırıma da dur diyeceğini belirten Bayraktar, gençlerin dünyayı yeniden inşa edeceğini söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu yıl ilk kez düzenlenen TEKNOFEST tüm coşkusuyla devam ediyor. Festivalin mimarlarından TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
"BURASI BİZİM VATAN TOPRAĞIMIZ"
Bayraktar, hazırlıkların yaklaşık 2 yıl sürdüğünü söyledi ve şu sözlerle başladı:
"TEKNOFEST KKTC'nin hazırlıkları nereden baksanız 2 yılı buluyor. Gönüllülerimiz ve görevlilerimiz çok büyük bir ruh koydu ortaya. Bu festival, büyük bir misyon için, ülkemizin tam bağımsızlığı için yapılıyor. Burası bizim vatan toprağımız ve bunun ne anlama geldiğini tüm dünyaya göstermek için düzenleniyor."
"TÜRK DÜNYASININ TAM BAĞIMSIZLIĞI İÇİN"
Festivalin savunma sanayiinden teknolojinin her alanına kadar kapsamlı bir hedef taşıdığını söyleyen Bayraktar:
"Dünyaya damgasını vuracak eserlerle, Türk dünyasının tam bağımsızlığı için yapılıyor bu festival ve bunu her alanda görüyoruz."
"HER SANİYESİNE HELAL OLSUN DEDİRTİYOR"
Etkinlikte görev alan kurumlara teşekkür eden Bayraktar:
"TEKNOFEST, verilen her emek için her saniye için helal olsun dedirtiyor. İyi ki yapmışız. Emniyet teşkilatımızdan İçişleri Bakanlığı'mıza kadar birçok kahraman görevli vatandaşımıza adeta kendi evladı gibi davranıyor."
"BU FESTİVAL MEZALİM BİR DAHA YAŞANMASIN DİYE"
Kıbrıs Barış Harekâtı'na atıfta bulunan Bayraktar:
"Bu adanın hürriyete kavuşması çok ağır bedellerle oldu. Mezalim bir daha yaşanmasın diye bu festivali düzenliyoruz."
"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER DUR DİYECEK"
Bayraktar, bölgedeki diğer acılara da dikkat çekerek:
"Bu adanın birkaç yüz kilometre ilerisinde dünyanın gördüğü en kanlı soykırımlardan biri yaşanıyor. Buna dur demenin yolu, gelişmiş teknolojiler geliştirmekten geçiyor."
"GÜNEŞ YÜZLÜ ÇOCUKLARIMIZ DÜNYAYI YENİDEN İNŞA EDECEK"
Gençlere inandığını belirten Bayraktar:
"Dünyanın yeniden inşa edilmesi gerekecek. Bunu da medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları yapacak. Dünyaya huzuru ve adaleti yayacaklar."
"YUNAN VE RUM BURADAKİ COŞKUYU GÖRSE MUTLU OLUR"
TEKNOFEST'e karşı Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan gelen tepkilere ise şu yanıtı verdi:
"Buradaki coşkuyu görecek olsalar, onlar da insanlık adına mutlu olurlar diye düşünüyorum."
Bayraktar açıklamasını, "Siz de ilk günden itibaren bizimle beraberdiniz. İyi ki varsınız." diyerek sonlandırdı.
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