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Asgari kurumlar vergisinde yeni karar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 01:06 Güncelleme: 22.12.2024 01:24
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Asgari kurumlar vergisinde yeni karar

Asgari kurumlar vergisi, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi

Asgari kurumlar vergisi, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi.



KURUMLAR VERGİSİ NEDİR?
Kurumlar vergisi kurum kazançları üzerinden alınan vergidir. Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar, tüzel kişiliğe sahip olmalıdır. Sermaye şirketleri, kurum olarak kabul edilir ve kurumlar vergisi mükellefidir. Şahıs şirketleri ise kurumlar vergisi ödemez

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