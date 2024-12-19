AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen rakam verdi! İşte anket sonuçları... (Foto: AA)

AK Parti'nin son anketlerine ilşkin açıklamalarda bulundu. Şen, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızının yüzde 50 talimatı var. Şu an 40'ın altındayız, 35'in üzerindeyiz o civardayız. Ancak yükseliş devam ediyor. Uyguladığımız iç ve dış politikalar her geçen gün biraz daha iyileştirilerek devam etmesi gerekiyor. " dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen rakam verdi! İşte anket sonuçları... (Foto: AA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen'in açıklamaları şöyle: Suriye'ye yüzde 50 bir dönüş olursa bu çok ciddi bir rakam olur. Henüz şimdiden kesin bir sayı söylemek zor elbette.

ANKETLERDE AK PARTİ'NİN SON OYU NE?

Cumhurbaşkanımız bizden yüzde 50 istedi. Seçim oldu, Cumhurbaşkanımız hemen bir sonraki seçimin talimatını verdi. Onlara hazırlanacak, neler yapılacak. Kongre süreci içindeydik. Uygun zamanı kollayıp, bir kongre takvimimizi açıklayalım dedik. Sürekli sahada olalım dedik. Mahallelerde köylerde olalım dedik. Artık evlerimizde durmayacağız dedik. Hatta parti binalarında bile durmak yok. Bana gelip diyecek ki emekli maaşları. Gelip diyecek, bana kızacaksa kızacak. O benim seçmenim, yani siyasetin patronu. Vatandaş öyle diyorsa öyledir. Biz sürekli dışarda olduk. Sonra teşkilat başkanımız önce şehir buluşmalarını başlattı. Sonra kongre süreci başlattı.

"GELECEK AY BELİRGİN ŞEKİLDE ÖNDE OLACAĞIZ"

Yaz sonları CHP tarafından bir anket açıkladı. AK Parti'nin yeniden birinci parti olduğunu açıkladılar. Ancak bizde hala CHP birinci görüküyordu. Ben sürekli trendlere bakıyorum. CHP giderek aşağı, biz ise yukarı çıkıyoruz. Sonra da öngörülerimiz gerçekleşti. Geçen ay bir araştırmamızda bir puana yakın biz önde gözüküyordu. Bir diğer araştırmada daha belirgin bir öndeliğimiz vardı. Bir tanesinde ise CHP yarım puan öndeydi. Ben üçünü de değerlendiriyorum. Ama gösteriyor ki gelecek ay belirgin şekilde önde olacağız. Ben araştırmanın bilimsel olarak canını çıkararım. O yüzden bana araştırma yaptırmayı herkes istemez. Ama sonunda bilimsel ölçütlerle bir araştırma ortaya çıkıyor.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YÜZDE 50 TALİMATI VAR"

Şu an 40'ın altındayız, 35'in üzerindeyiz o civardayız. Ancak yükseliş devam ediyor. Uyguladığımız iç ve dış politikalar her geçen gün biraz daha iyileştirilerek devam etmesi gerekiyor. En iyi yaptığınız şeyin de daha iyisini bulup yapmanız gerekiyor.

"BİZ YAZIN HERKES TATİL YAPARKEN ŞEHİRLERDEYDİK"

İlk düzlük yüzde 42. Cumhurbaşkanımızın yüzde 50 talimatından dolayı bizim yeni şeyler çalışmamız gerekiyor. AK Parti şikayeti görüp alacak, bunu almaktan da çekinmeyecek. Biz yazın herkes tatil yaparken şehirlerdeydik.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen (Foto: DHA)

AK PARTİ'NİN OYLARI NEDEN YÜKSELİŞTE?

Erdoğan'ın liderliği her zaman birinci sırada. Rakipleri olarak piyasaya sürülmeye çalışılanların toplamından daha fazla bir oy oranına sahip. Elbette bizim sahada olmamızın da etkisi var. Vatandaş şunu biliyor, biz olağan dışı bir olay yaşadık. Büyük bir deprem yaşadık.

"BİR ŞEHİR BÜYÜKLÜĞÜNDE İNSAN GECE GÜNDÜZ ORADA ÇALIŞIYOR"

Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için 200 binden fazla insan çalışıyor. Bir şehir büyüklüğünde insan gece gündüz orada çalışıyor. Vatandaş bunların farkında. Bizim normal takvimimiz Nisan. Çalışmamızı öyle yapıyoruz. Gerekirse Şubat'ta ta yapılacak şekilde çalışmamızı esnek yapıyoruz.

AK PARTİ'DE DEĞİŞİM OLACAK MI?

Kadrolar sürekli, yukarıya doğru yenileniyor. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız olarak partinin tüm kurumlarında istediği değişimleri yapar, böyle bir yetkisi var. 3. dönemi olan milletvekillerinin, milletvekillerini bitirdi.

"KONGRELERİ BİR DOLAŞSANIZ, DEĞİŞİMİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Belediye başkanı çok daha halkın seçtiği bir şey olduğu için orada istisnalar olabiliyor. Kongreleri bir dolaşsanız, değişimi görürsünüz.