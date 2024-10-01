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AK Parti tam kadro sahada! 5 kritik tespit

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2024 08:00 Güncelleme: 01.10.2024 08:11
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AK Parti tam kadro sahada! 5 kritik tespit

AK Parti’de kongre sürecinin başlamasının ardından parti kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 8. Büyük Olağan Kongre'ye zemin oluşturacak buluşmalar kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyor. Vatandaş ekonomik programın ilk sonuçlarının olumlu olduğu kanaatini iletip programa güven duyduğu mesajını verirken, yerel seçim atmosferinde yer yer tepkisel oy kullanan veya sandığa gitmeyen seçmenin yeniden AK Parti’ye döndüğü tespit edildi.

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