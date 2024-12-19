"KASKİ'nin SGK borcu olduğu" iddiasına AK Partili Çopuroğlu'ndan yalanlama!

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (KASKİ) Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çopuroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelerin SGK'ye olan borçlarına değinerek, "5 il için 19 milyar TL borçtan bahsediliyor. Bu borç ödenmiyor. Tasarruf edildiyse onun da ödenmesi lazım. Konsere de ciddi manada bir para gidiyor." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU'NA TEPKİ: BİR ZAHMET SGK BORCUNUZU ÖDEYİM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Suriye ile ilgili "Seferberliğe hazırız." açıklamasına işaret eden Çopuroğlu, "Madem orayı yapacak kadar paranız vardı, şu SGK borçlarını bir zahmet ödeyin." dedi. Haciz işleminin borcu olmayana yapılmayacağına işaret eden Çopuroğlu, "Borcu olan zamanında ödemezse, hacze muhatap olur. Böyle bir şey varsa biraz daha kulak kabartmak gerekiyor." diye konuştu.

Bugün bir gazetede yer alan "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KASKİ'nin SGK borcu olduğu" iddialarını yalanlayan Çopuroğlu, "KASKİ'nin böyle bir borcu yok, varsa ortaya çıkarın." sözlerini sarf etti.

Sosyal belediyecilikte birçok AK Parti belediyesinin güzel hizmetler sunduğunu anlatan Çopuroğlu, "2024 yılının en sportif ve en iyi spor şehri Kayseri seçildi. Bu AK Parti belediyeciliğinin bir neticesidir." şeklinde konuştu.

AK Parti'li Çopuroğlu, "Maliyenin kasasında 5 belediyenin borcu olan 19 milyar olsaydı ne yapardı?" sorusunu da yöneltti.