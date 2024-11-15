AK Parti'de MYK toplantısı! Çelik'ten muhalefetin "ittifakta görüş ayrılığı var" iddialarına yanıt: Cumhur'un birliği daha da güçlenecek

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na liderlik etti.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satırbaşları:

"KONGRELERİMİZ AİLE HAVASINDA GEÇİYOR"

Bugün Mali İşler Başkanı'mız sunum yaptı. Bu faaliyetlerimizin bütçesinin nasıl ele alınacağı bakımından sunumu dinledik. Kardeşlik içinde güzel devir teslim oluyor. İlçe kongrelerimizin dinamizminden, göreve gelen ve devreden arkadaşlarımızın bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulamalarından memnuniyet duyuyoruz. Teşkilatlarımız bizim göz bebeğimiz.

"İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanımızın iç cephe çağrıları ile ilçelerden başlayarak bu mesajın verilmesi hedeflenmekte. Ramazan sonundaki günlerde il kongrelerimizle ilgili takvimin ne olacağı arz edilecek. Kadın ve gençlik kollarımızın kongreleri de başladı. Bütün arkadaşlarımız bu kongrelere yoğun şekilde katılacak. İç cepheyi güçlendirme siyasetini devam ettireceğiz.

"CUMHUR İTTİFAKI HEDEFİNE YÜRÜYOR"

Muhalefet tarafından yoğun şekilde Cumhur ittifakı içinde çatlak üzerine açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların bizim gündemimizde yeri yok. Muhalefet içindeki grupların çatışmalarını yoğun biçimde görüyor ve takip ediyoruz. Cumhur ittifakını oluşturan ilkeler ile kararlı şekilde yürüyerek Türkiye Yüzyılı çalışmalarını yürütüyoruz. Cumhur İttifakı genel düzeyde yürüyen ittifak değil ilçelerde beldelerde köylerde vatandaşta buluşturan bir ittifakız.

KKTC'NİN KURULUŞUNUN 41. YILI

KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı. 41 kere maşallah diyelim. Bu mücadeleler içinde KKTC egemen bir devlet olarak, milletimizin göz bebeği. Bir sürü badireler atlatarak yoluna devam ediyor. Tüm bu tuzaklara rağmen KKTC, bölgede var oluşunu sürdürüyor. Her zaman yanında olduk ve bundan sonra da olacağız.

İHANET ŞEBEKESİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ

Bütün toplantılarımızda ilk gündemimiz Gazze'dir. Batı Şeria'daki hassasiyetimiz yüksektir. İlhaktan bahsetmeleri daha büyük soykırımlara imza atmak istediklerinin beyanıdır. Lübnan'a dönük saldırılar devam ediyor. Suriye ve İran'a tehdit devam ediyor. Uluslararası hukukun tamamına saldıran bir şebeke ile karşı karşıya olduğumuz, çılgın gözü dönmüş bir katliam şebekesi ile karşı karşıyayız. Bütün dinleri bütün insanları tehdit eden şebeke ile karşı karşıyayız. Gazze tüm insanlığın tamamıdır. Gazze savunmadan tüm bunları savunmak söz konusu olamaz. Somut adımlar atılması gerekir. Silah verilmemesi gerekir çağrımızın yerine getirilmesi bu katliamları engelleyecek.

MUHALEFET KES KOPYALA YÖNTEMİ İLE DAVRANIYOR

BRICS toplantısı sonrası muhalefetin spekülasyonları oldu. Muhalefetin Türkiye yön değiştiriyor yaklaşımı var. Kes kopyala yöntemi ile davranıyorlar. Türkiye eksen kayması yaşıyor demişlerdi. Etrafımızda bulunan ülkelere yönelik politikalara uymadığınızda, hemen Türkiye'nin ekseni kayıyor diye dış odaklı kampanya olmuştu.

Arap Baharı söz konusu olduğunda o zaman Türkiye "Arap baharı diye dalga geliyor, tarihsel derinliği görmek lazım. Yumuşak geçişlerle yönetmek gerek" dediğimizde de eksen kayması yaşanıyor demişlerdi. Bu müstakil politikaları uygulayınca eksen kaymasını Türkiye'nin önüne getiriyorlardı. Uydurulmuş kavramlardan biriydi. Türkiye kendi tarihine bakarak dünyanın bütün platformlarında olmayı arzu eden politika gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı'mız küresel sistemin ana kolonları üzerinde Türkiye'nin söyleyecek sözlerinin olduğunu gösteriyor.

CHP'Lİ BELEDİYELERE KONSER SORUŞTURMASI VE SGK BORÇLARI

CHP Genel Başkanı Sayın Özel yerel seçimlerden sonra yaptığı hatayı ısrarla sürdürüyor. Merkezi iktidar yerel iktidar diyerek Türkiye'de çift iktidar var kamu düzeni paralel birtakım oluşumlarla yönetiliyor diye bir yaklaşımları var. Hepimizin sicil amiri vatandaşımızdır. Türkiye'de yasaya tabi olmayan herhangi bir mekanizma düşünülemez. Bu denetimler konusunda 'Namussuzca bir siyasi talimat' diyor Özel. Önceki genel başkanları da bu deyimi çok kullanırdı. Bu kelimeler kıymetli ve önemli kelimelerdir. Bir siyasi alfabe yetersizliği ile alelade bir şekilde kullanmamak lazım. Siyasi namus kavranı yüksek nitelikli kavramlardır. Denetleme mekanizmaları çalıştırılınca rahatsız oldular.

CHP 3-4 PARÇA HALİNDE YÖNETİLİYOR

Şu an 3-4 parça halinde CHP yönetiliyor. CHP görüşünü anlamak için minimum 4 yere bakmanız gerekiyor. Maalesef CHP kendi partilerini yönetme konusundaki zaafı kapatmak için AK Parti'ye karşı hakaret ediyor. Hakimleri savcıları müfettişleri tehdit ediyorlar. Bunun kendilerine de faydası yok. Kamu düzeni parçası olan herkes Anayasa'nın verdiği yetki ile yapıyor bunu. Siyaset üretimindeki cari açık siyasi üslupsuzlukla kapatılamaz.

Biz bu hakaretler cevap verebilecek kabiliyete de sahibiz. Vatandaşımız için her türlü mücadeleye gireriz. Siyasette bir sürü imkan vardır. Genel yerel iktidarı şeklinde iki iktidar yok. Türkiye'de bir tane iktidar var bir tane anayasal düzen var. Bir savrulma içine giriyorlar. Denetim herkes için geçerlidir. Bu siyasi tartışmayı yapacaksak temiz bir dille yaparız.

TRUMP'IN ABD BAŞKANI SEÇİLMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat ile güvenlikten dış ticarete, bölgesel meselelere kadar ikili ilişkilere kadar ilgili bakanlıklar kendi yol haritalarını hazırlıyor. Atamaları yakından izliyor. Bazı isimlerin Türkiye'nin temel hassasiyetleriyle ilgili olumsuz beyanları olduğunu biliyoruz. Şöyle bir siyasi tecrübemiz de var. Bunları yakından izliyoruz ama çok uzun zamandır iktidarız. Bu tip seçimlerden sonra ortaya çıkacak kabineyi tek tek isimler üzerinden değerlendirmek de doğru değil.