AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Suriye mesajı: Hem masada hem sahadaydık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin vatandaşla bütünleşmesi ve Cumhur İttifakı'nın mesajlarının partililere net bir şekilde iletilmesine vesile olan il ve ilçe kongrelerinin devam ettiğini ifade eden Çelik, AK Parti Teşkilat Başkanlığına kongre sürecinde gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkür etti.

Son 70-80 yılın en ağır gündemiyle karşı karşıya olduklarını dile getiren Çelik, kuzeyde devam eden Rusya-Ukrayna savaşının şubat ayında dördüncü yılına gireceğini, savaşta farklı füzelerin devreye girdiğini gördüklerini belirtti.

Yapılan açıklamaların bölgede tansiyonu yükselttiğine dikkati çeken Çelik, "Bütün bu tabloyu geriye doğru değerlendirdiğimizde Cumhurbaşkanımızın, Rusya ve Ukrayna ile başlattığı barışı sağlamaya dönük diplomatik inisiyatife yeterli destek verilmemesinin ne kadar büyük bir bedeli öncelikle Batılı devletlere ödettiğini görüyoruz. Diplomatik sürece güçlü bir destek verilseydi, bugün bölgeselden küresele giden bu savaşa dönük gündemler yerine başka gündemleri değerlendiriyor olacaktık." dedi.

"ŞANLI BAYRAĞIMIZ SURİYELİLER TARAFINDAN TAŞINIYOR"

Ömer Çelik, şu anda en önemli konularının Gazze ile birlikte Suriye'nin olduğunu belirterek, Baas rejiminin yıkılmasının son derece hızlı gerçekleştiğini söyledi. Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye'de her kesimden kardeşimizin geleceğe umutla bakması ve bu çerçevede birtakım mesajlar vermesi, kardeş Suriye'ye dönük duygularımız ve düşüncelerimiz açısından son derece önemlidir. Meydanlarda, kutlama törenlerinde şanlı bayrağımız Suriyeliler tarafından taşınıyor. Suriye vatandaşlarının şanlı bayrağımızı dalgalandırmaları, bütün bu 13 yıllık dönemde Türkiye'nin onlara verdiği desteğe, kardeşliğe, onlarla olan dayanışmasına dönük olumlu duygularını ifade etmektedir. Birçok devlet Suriye'ye, Suriye'nin vatandaşlarına, orayı sömürecek ya da kendi birtakım projelerini hayata geçirecek bir zemin olarak bakarken, Türkiye 'Suriye Suriyelilerindir' şiarıyla sadece dayanışma içinde, bu zor günlerinde onlara destek olma çerçevesinde yoluna devam etmiştir. 12 yıl aradan sonra Şam Büyükelçiliğimiz hizmetlerine başlamış ve şanlı bayrağımız orada göndere çekilmiştir. Şanlı bayrağımızın Şam Büyükelçiliği'nde göndere çekilmesi de bundan sonra başlayan zor yolculukta, sıkıntılı yolculukta devletimizin Suriye'nin, Suriyeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğinin bir göstergesi olarak okunabilir."

"BAAS REJİMİNİN BUNCA ZAMAN KALABİLMESİNE ŞAŞIRMALARI GEREKİRDİ"

Süreci algılamakta zorlananların, Suriye konusunda bilgi sahibi olmayanların, dersini çalışmayanların, Suriye ile ilgili gelişmeleri başka başkentlerin gözünden okuyanların Baas rejiminin yıkılmasının Suriye'nin aleyhine olduğu şeklinde değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Çelik, şunları söyledi:

"Aslında Suriye'yi yakından bilmiş olsalardı, Baas rejiminin bitmesine değil bunca zaman kalabilmesine şaşırmaları gerekirdi. Nasıl kaldığını da biliyoruz. Birtakım devletlerin sahada verdiği destek, birtakım devletlerin asli ya da vekil güçlerini doğrudan Esad rejimine verdiği destek sayesinde şimdiye kadar kalabildi. Sonuç olarak rejimin çürümüşlüğü ve kofluğunun bir dayanma sınırı vardı. Gelinen noktada bunu herkes net bir biçimde görmüş oldu. Bütün bu süreç içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gerek insani duyarlılığı gerek bölge politikalarına dönük eşsiz tecrübesi gerek gösterdiği dirayetli liderlik, Türkiye'nin tarihin doğru tarafında durmasına öncülük etmiştir. Bütün bu süreçte ırkçılığa, nefret söylemlerine savrulanlar alınlarında kara bir lekeyle yaşarken milletimiz ve devletimiz bu sürecin bütün zorluklarına ve sıkıntılarına rağmen tarihin doğru tarafında durmuştur. Alicenap milletimiz bir kez daha zorda kalanlara yardım için en büyük dayanak noktası olduğunu net bir şekilde göstermiştir."

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE MİLLİ EGEMENLİĞİ

Çelik, Baas rejiminin gitmesinden sonra Suriye'de herhangi bir güç, mezhep yada etnik grubun, odağın tek başına yönetimi temsil etmesi gibi bir senaryonun, eskiyi tekrar geri getireceğini dile getirdi.

Suriye'de kapsayıcı bir yönetimi, Suriye halkının geleceği ve bölge barışı için arzuladıklarını anlatan Çelik, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve milli egemenliğinin korunması çok önemlidir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne herhangi bir gölge düşmesini arzu etmediğimiz gibi Suriye'nin milli egemenliğinin Suriye'de yaşayan bütün gruplar tarafından inşa ve temsil edilmesi gerektiğini ifade ediyoruz." dedi.

Suriye'de Baas rejiminden kalma bir tankın manav tezgahına dönüştürüldüğü fotoğrafı gösteren Çelik, şunları kaydetti:

"Bu fotoğraf, Suriye halkının ne istediğini çok net bir biçimde gösteriyor. Baas rejiminin katliam dişlilerinden biri olan bu tankı ele geçirip bu hale getirmeleri, Suriyelilerin özgür bir yaşam istediğini, baskıdan, zulümden ne kadar bıktıklarını, medeni bir hayatı ne kadar arzuladıklarını gösteriyor. Burada hepimizin, uluslararası toplumun üzerine düşen zorlu yolculuğunda Suriye'ye destek olmaktır."

Fotoğraf: AA

"TERÖR ENİNDE SONUNDA TASFİYE EDİLECEKTİR"

PKK YPG meselesinde ise herhangi bir terör örgütünün bir bölgeyi kontrol etmesi düşünülemez. Bir de DEAŞ'ı bahane ediyorlar. PKK'nın tünelleri dava konusu olmuş durumda. Bu projeleri sonlandırmaları gerekir. Biz terör örgütleri ile halk arasında bir ayrım yapıyoruz. Orada terör örgütlerinin yeri yoktur. PKK PYD, bir mikro Baas rejimi modelidir. Kullanışlı aparat olduğu için bu yapılıyor. Eninde sonunda PKK/PYD terör örgütü oradan tasfiye edilecektir.

Suriye'de kim varsa hepsinin bir araya gelerek Suriye Suriyelilerindir şiarı çerçevesinde bu yeni yönetimi oluşturmalıdır. Türkiye burayı domine ediyor diyenler kendi niyetlerini örtbas etmeye çalışıyor.

Fotoğraf: AA

MİT BAŞKANI KALIN'IN ZİYARETİ

Türkiye içinde bazı çevreler HTŞ lideri neden görüştüğünü ifade ediyorç Neyin ne olduğunu sahadaki durum belirliyor. Düne kadar Esad kabili muhatap bir rejimdi ama bugün Esad yok. HTŞ bir terör örgütü olarak değerlendirilirken bugün Suriye'nin özgür geleceğine imza atan güçlerden biti olarak görülüyor. Suriye halkı Esad rejiminden kurtaran unsur olarak görüyor. Mit başkanının görüşmesi desteğimizle ilgili çalışmalarla ilgilidir. Bazı ülkelerin büyükelçiliklerin açılması için HTŞ ile temas halinde olduklarını ifade ediyorlar. MİT başkanının görüşmesini eleştirenlerin zihni Baas'ta kalmıştır. Suriye'de görev yapan asker ve polisimize şükranlarımızı sunuyoruz. MİT oradan hiç çekilmedi. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz.

Özgür Bey namaz meseleleri üzerinden fazla yorum yapıyor. Allah kabul etsin denir, ötesi boş laftır. Haklı çıkmadınız şeklinde ifade kullanılıyor. Cumhurbaşkanımızın haklı çıktığının delili Suriye halkının Esad'ın gidişi sonrası şükran duygularını ifade etmek için Türk bayrağını dalgalandırmalarında görülür. Başka devletin değil sadece bizim şanlı bayrağımızı taşıyorlar. Cumhurbaşkanımız bu sürecin her aşamasında haklı çıkmıştır.

Türkiye içinden kimse meseleye şu ya da bu başkentin gözü ile bakmasın bizim başkentimizin gözü ile baksın. Bitmiş gitmiş Baas'ın gözünden bakılmış bir takım açıklamalar bunlar. Cumhurbaşkanımız Suriye meselesinde en büyük siyasi bedelleri göze aldı. Tarihin bir aşamasında takılıp kalırsanız bunu anlamanız mümkün değil.

Cumhurbaşkanımız "Esad'a Kürtlere eşit vatandaşlık ver" diyordu. Esat daha bu katliamlara başlamamış iken Cumhurbaşkanımız kendisine reformlar yap diyordu. Heyetler gidip gelmeye başlamıştır. Suriye'deki Kürtlere dönük mesajı Kobani'den bahsedenlerin gündeminde yokken cumhurbaşkanımız gündeme getiriyordu. Cumhurbaşkanımızın öngörülerinin doğru çıktığına hepimiz şahididir. Her şeyi iş işten geçtikten sonra anlıyorlar.

SAADET PARTİSİ'NİN 'SURİYE' AÇIKLAMASI

Burada bir hassasiyet var, İsrail'in ilerleyişine bakarak oradaki risklerden bahsetmeleri bu dikkate alınması gereken bir ley olur ama İsrail kazandı Siyonizm kazandı ifadeler Suriye halkının iradesine saygısızlıktır. Bu cümle hapishanede hayatlarını kaybetmiş insanlara karşı saygısızlık. Bunlar Ankara'nın gözü ile değil başka başkentlerin gözü ile bakıyor. Ne demek Siyonizm kazandı. Bu kutlamalar Siyonizm ile ilgili mi. Saadet'in meseleye neden baktığı belli değil. Biz vahim cümlenin ardından 50 tane telafi cümlesi kuruyorlar.