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Başkan Erdoğan Mısır'dan ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 22:00 Güncelleme: 19.12.2024 22:01
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Başkan Erdoğan Mısır’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Türkiye'ye hareket etti.

Başkan Erdoğan'ı, Kahire Uluslararası Havalimanında, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Türkiye'ye hareket etti.

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