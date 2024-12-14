HTŞ Lideri Golani’den PKK’ya net uyarı! Suriye’deki silahlı grupları dağıtacağız

Golani, teelvizyon açıklamasında, Suriye'deki yeni yönetimin nasıl olacağına ilişkin önemli ipuçları verdi. İsrail'in Golan tepelerindeki işgalini artırmasını olumlu bulmadıkları belirten Golani, İran'ın Suriye'deki varlığının sonlanmasının ardından İsrail'in bu tür girişimlerinin kabul edilmeyeceğini söyledi.

Golani, Suriye muhaliflerinin kanalı Syria.tv'ye yaptığı açıklamada, Suriye'nin gerçek bir trajediyle karşı karşıya olduğuna ve bu trajediye çözüm bulmak için iyi düşünülmüş planlar yapılması gerektiğine dikkat çekti. Acil sorunlarla başa çıkmak için pratik adımlar atmadan önce veri toplamanın ve bunları doğru bir şekilde analiz etmenin gerekliliğini vurguladı.

Golani, Suriye devriminin kazandığı zafere rağmen, Suriye'yi devrim zihniyetiyle yönetmekten uzaklaşmanın önemini vurguladı. Goleni, sürdürülebilir istikrarın sağlanması için ülkenin hukuka ve kurumlara dayalı bir devlet kurması gerektiğini sözlerine ekledi.

Suriye'nin geleceğinin yönetim ve adalet temellerinin atılmasına bağlı olduğunu düşünerek, zihniyetin devrimci eylemden devlet inşasına aktarılması gerektiğini belirten HTŞ lideri, önceki rejimin ülkeyi Captagon fabrikasına dönüştürmesinin ardından yeni yönetimin "Suriye'de Captagon üretimine son vereceğinin altını çizdi.

Suriye devletinin tüm Suriyelilerin haklarını ve adaletini garanti altına alacak modern temellere göre yeniden inşa edilmesi için ciddi çalışma yapılması çağrısında bulunan Golene, istikrara ulaşma sürecini engelleyen geçmişin hatalarına düşmemeye kararlı olduklarını belirtti.