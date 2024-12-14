AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Şam Büyükelçiliği açıklaması! "Büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza"

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Şam Büyükelçiliğinin yeniden açılmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şam Büyükelçiliğimizde şanlı bayrağımızın 12 yıl aradan sonra göndere çekilmesi ve elçilik faaliyetlerimizin yeniden başlaması, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imzadır." açıklamasını yaptı.

Çelik, şunları kaydetti: "Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır. Cumhurbaşkanı'mızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ve dirayeti ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk. Suriye halkına bu yeni dönemde de yanlarında olmaya devam edeceğimizi tarihi bir olayla daha ifade etmiş olduk."

12 YIL SONRA YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı bugün göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı.