14 Aralık 2024, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Yumaklı'dan üreticilere müjde

Bakan Yumaklı'dan üreticilere müjde

Giriş: 14.12.2024 22:52
ABONE OL
Bakan Yumaklı’dan üreticilere müjde

Bakan Yumaklı: Mazot maliyetinin ortalama yüzde 50’sini, gübre maliyetinin ise ortalama yüzde 25’ini üreticilerimize temel destek olarak vereceğiz.

Bakan Yumaklı: Mazot maliyetinin ortalama yüzde 50'sini, gübre maliyetinin ise ortalama yüzde 25'ini üreticilerimize temel destek olarak vereceğiz. Gıda denetimlerinin yayınlanması hakkında)Vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan bu uygulamaya ilave olarak, işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdik.2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör