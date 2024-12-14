Bakan Yumaklı’dan üreticilere müjde

Bakan Yumaklı: Mazot maliyetinin ortalama yüzde 50'sini, gübre maliyetinin ise ortalama yüzde 25'ini üreticilerimize temel destek olarak vereceğiz. Gıda denetimlerinin yayınlanması hakkında)Vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanan bu uygulamaya ilave olarak, işletme denetimlerinin takip edildiği Karekod Uygulamasını hayata geçirdik.2025 yılında bu uygulamayı zorunlu hale getireceğiz.

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