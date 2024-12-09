Suriye’de bir devrin sonu! 13 yıl süren iç savaş nasıl kazanıldı? Uzman isim A Haber’de harita üzerinde anlattı

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.





Tel Rıfat'ta terör örgütü YPG'/PKK'nın kökünü kazıyan Suriye Milli Ordusu'ndan ise bir haber daha geldi. Suriye Milli Ordusu (SMO) Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunan Münbiç'i ele geçirmek için operasyon başlattıklarını duyurdu.

PKK ve YPG'yi büyük panik kaplarken Orta Doğu uzmanı Gazeteci Mete Sohtaoğlu, harita üzerinden 13 yıl süren iç savaşın nasıl kazanıldığını tek tek anlattı.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞININ SURİYE'DEKİ ANA ŞEBEKESİDİR"

Orta Doğu uzmanı Gazeteci Mete Sohtaoğlu açıklamaları şöyle: "Bu konuda mütevazi olamayacağım. Suriye meselesi, Beşar Esad ve Suriye ile normalleşme meselesinde de Esad ile anlaşılsın YPG'ye hareket düzenleriz YPG biter diyen insanların sözleri kulaklarımda. Bunun böyle olmayacağını, Esad'ın bir gücü olmayacağını söyledik. Esad'ın iki gücü vardır. Bir tanesi dördüncü tümen, kardeşi Mahir Esad komutasında. Suriye'yi Narko devleti haline getiren uyuşturucu kaçakçılığının Suriye'deki ana şebekesidir. Yaklaşık 3 milyar dolar Mahir Esad üzerinden, Esad rejimi Narko devleti haline getirilerek uyuşturucudan para kazandı. İkincisi, Rusya'nın desteklediği beşinci tümen vardır. Onlara kamikaze insansız hava aracı eğitimi verdi.

"TÜRKİYE'DE DE BAZI KESİMLERİN MANTIKSIZ SURİYE YORUMU VARDI"

Bir de 25. tümeni var. Onun dışında bir başka güçte milis gücü denilen Afganistan'dan Pakistan'dan Lübnan'dan getirilen cihat fetvası üzerinden toplanılmaya çalışılan bir güruh vardı. Fakat bunlar bu eğitimleri tamamlamayacak durumdaydı. Orası dondurulmuş bir bölgeydi ve herkes Suriye'de her şey bitti sanıyordu. Fakat modern tarihe bakarsanız her zaman savaşı başlatanları savaşın sonunu istediği gibi belirleyemediğini görürsünüz. Bu dondurulmuş harita, Türkiye'de de bazı kesimler tarafından Suriye'de "Suriye'de savaş bitti, Esad zafer kazandı. Esad ile barışılsın" gibi oldukça hatalı ve mantıksız Suriye ile kesinlikle örtüşmeyen ve Suriye'yi bilmeden yapılan yorumlardı. Ben tek başıma aksini söyledim Esad normalleşmeyecek.



"GÖRECEKSİNİZ Kİ BEŞAR ESAD DA YARGILANACAK"

Aynı zamanda uluslararası bir mutabakatla gönderilecek demiştim. Bunu ben geçen sene A Haber'de söyledim. Bunu söylememin sebebi de buydu. Burada artık sürdürülemez bir mesele var. Sadece Türkiye YPG açısından Suriye'yi okuyamayız. Bir sürü mesele var. Suriye'de Esad rejimi uyuşturucuya bulaşmış Narko bir devlettir. Esad ve ekibi sadece savaş suçuna yargılanması gereken bir devlet değil aynı zamanda küresel uyuşturucu kaçakçılığından da dosyası büyük. Göreceksiniz ki Beşar Esad da yargılanacak.

"YPG'Yİ TÜRKİYE ALEYHİNDE BİR KART OLARAK KULLANDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşşar Esad'a ısrarlı bir şekilde "gelin konuşalım tartışalım ben görüşmeye hazırım" gibi gayet olgun ve yapıcı cümleleri Şam'da karşılık bulmadı. Çünkü 2015 yılındaki Beşar daha önce olduğu gibi Rusya ve İran tarafından desteklerle ayakta kalabileceğini sanıyordu. Ama Suriye'nin değiştiğini Beşar Esad da okuyamadı. Farkındaysanız Lübnan meselesinde de İsrail Suriye vururken Esad hep havaya baktı. Bir mesafe koymaya çalıştı. Gene eski koltuğunda İsrail arkasına alarak Baas rejiminde kendini koltukta oturacağını sandı. Esad, bir şekilde YPG'yi Türkiye aleyhinde bir kart olarak kullandı.

MUHALİFLER NASIL BU KADAR HZILI İLERLEDİ?

Muhalifler nasıl bu kadar hızlı ilerledi hemen buraya gelelim. İlk gün ilk olarak Halep ve Hama'da hedef dört kolla kara yollarının tutulmasıydı. Çünkü bu iki karayolunu tuttuğunu zaman bir İran'ın milis gücü sevkiyatını engelliyorsunuz asker olarak Suriye ekleyebiliyorsunuz. İlk etapta karayolları tutuldu. Bunların hepsi planlıydı ben bir Şam planının olduğunu da söylemiştim. Açıkçası hayata geçireceğini düşünmüyordum doğruya doğru. Ben Şam'ın kuşatmaya alınacağını düşünüyordum burada sürpriz olan şu bu büyük hareket ivme kazanınca ilerledikleri yol; Halep Hama ve Humus… Suriyeli muhalifler zırhlı birlikleri kaçırsaydı buradan Halep'e çok ciddi bir şekilde takviye yolu gidecekti o yüzden havada çok şiddetli bir çatışma oldu. Arka arkaya bu karayoluna hızlı bir şekilde iniş yapıldı. Yarına kadar Münbiç'i muhalifler alır."