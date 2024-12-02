Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor.

Abdurrahman Mustafa'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Halep'te muhalifler girdi, Hama'ya doğru giriyorlar. Özgürlük Şafağı Operasyonu ile hem PYD/PKK'nın rejimin terk ettiği o boşluğu doldurmaması için ikmal yolunu kestik hem de Tel Rıfat'ta güneyden gelerek kuşatarak Allaha Şükür orada kanser gibi olan Tel Rıfat'ı terör örgütü PKK'dan aldık. Oradaki mayınlar temizlendikten sonra siviller döneceklerdir. Bu operasyonlar hiçbir etnik gruba karşı değil, özellikle Kürt kardeşlerimize karşı değildir. PKK'ya karşıdır. Çünkü yıllardır Tel Rıfat'ı işgal etmiştiler.

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