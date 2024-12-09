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Orgeneral Gürak'tan Suriye diplomasisi! Orgeneral Cavoli ve Oramiral Radakin ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2024 00:14
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Orgeneral Gürak’tan Suriye diplomasisi! Orgeneral Cavoli ve Oramiral Radakin ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavoli ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakin ile 8 Aralık 2024 tarihinde ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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