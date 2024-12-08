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61 yıllık kanlı Baas rejiminin sonu! Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu: Ya Beşşar men dakka dukka

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 08.12.2024 16:57 Güncelleme: 08.12.2024 17:34
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61 yıllık kanlı Baas rejiminin sonu! Başkan Erdoğan’ın sözleri gündem oldu: Ya Beşşar men dakka dukka

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle Esad dönemi resmen sona erdi. Ülkenin çeşitli kentlerinde kanlı rejimin sembolü olarak gördüğü Beşşar Esad'ın babası Hafız Esed'in heykelleri yıkılıyor. Muhalifler 11 günde Halep, Humus, Dera ve Şam’ı rejimden alırken Başkan Erdoğan’ın 2012 yılında Esad’ı uyardığı sözleri sosyal medyada gündem oldu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Ya Beşşar, men dakka dukka." ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Başkan Erdoğan’ın 2011 yılında da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ey Beşşar Esad vallahi bunun hesabını vereceksin.” ifadeleri akıllara gelirken bir çok vatandaş, "Tarih bir kez daha Erdoğan'ın liderliğini haklı çıkardı" ifadelerini kullandı.

Suriye'de 1963'de iktidara gelen Baas Partisinin 61 yıllık kanlı iktidarı, 2011'de özgürlük talebiyle başlayan halk hareketlerinin şiddetle bastırılmak istenmesiyle patlak veren iç savaşta, başkent Şam'ın rejimin kontrolünden çıkmasıyla çöktü.

Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da coşkuyla kutlandı (Foto: AA) Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da coşkuyla kutlandı (Foto: AA)

Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti. Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya Hapishanesi'ndeki tutsaklar da cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı.

Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da coşkuyla kutlandı (Foto: AA) Suriye'de rejimin çöküşü başkent Şam'da coşkuyla kutlandı (Foto: AA)

BEŞŞAR ESED SURİYE'DEN KAÇTI
Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Beşşar Esed'in nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam-Lazkiye arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Esed rejimi, başkent Şam'da kontrolü kaybedip rejim karşıtı gruplar kent merkezine girmeye başlarken, Esed'in bir uçakla Şam'dan ayrıldığı yönündeki iddialar gündeme oturdu.

Son olarak, internetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşşar Esed'i taşıdığı iddia edildi.

Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve "olağandışı hareketler" yaptığı iddiaları ortaya atıldı.

Suriye'de halk, kanlı rejimin sembolü olarak gördüğü Hafız Esed heykellerini yıkıyor (Foto: ahaber.com.tr) Suriye'de halk, kanlı rejimin sembolü olarak gördüğü Hafız Esed heykellerini yıkıyor (Foto: ahaber.com.tr)

Ülkenin çeşitli kentlerinde kanlı rejimin sembolü olarak gördüğü Beşşar Esad'ın babası Hafız Esed'in heykelleri yıkılıyor. Kent genelinde kutlamlar sürüyor.

Başkan Erdoğan’ın Esad sözleri gündem oldu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Başkan Erdoğan’ın Esad sözleri gündem oldu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

YA BEŞAR, MEN DAKKA DUKKA!
Başkan Erdoğan'ın, "Ya Beşar! Men dakka dukka (Eden bulur)" şeklinde seslenişinden tam 12 yıl sonra Esed rejimi devrildi ve Beşar Esed Şam'ı terk etti.

Başkan Erdoğan'ın 2011 yılında yaptığı paylaşım (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Başkan Erdoğan'ın 2011 yılında yaptığı paylaşım (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"ESAD VALLAHİ BUNUN HESABINI VERECEKSİN"
Ayrıca Başkan Erdoğan'ın 2011 yılında da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey Beşar Esad vallahi bunun hesabını vereceksin. Allah izin verirse bu katilin dünyada hesap vereceğini göreceğiz." ifadeleri tekrar viral oldu.

Başkan Erdoğan'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu Başkan Erdoğan'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu

Başkan Erdoğan'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"TARİH BİR KEZ DAHA ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNİ HAKLI ÇIKARDI"
Bir sosyal medya kullanıcısı, "2012 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beşşar Esad için 'Men dakka dukka' sözleri bir uyarıydı. 2024'te BAAS rejimi çöktü, tarih bir kez daha Erdoğan'ın liderliğini haklı çıkardı." ifadelerini kullandı.

İşte sosyal medya Başkan Erdoğan'a yapılan o destek mesajları...

Başkan Erdoğan'ın o sözleri sosyal medyada gündem olduBaşkan Erdoğan'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu

"ADAM BİR HAFTADA SURİYE'Yİ FETHETTİ"
"Adam bir haftada Suriye'yi fethetti. Beşar Esad arkasına bile bakmadan kaçtı, Esed rejimi sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan kafaya koymuş, yine önümüzdeki seçimlerde haritayı turuncuya boyayacak."

Başkan Erdoğan'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.Başkan Erdoğan'ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"NETANYAHU HAKKINDA SÖYLEDİKLERİ DE GERÇEKLEŞECEKTİR"
"Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ve Esad hakkında söyledikleri nasıl gerçekleştiyse İsrail ve Netanyahu hakkında söyledikleri de gerçekleşecektir. O günleri de göreceğiz biiznillah."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN "YA BEŞAR MEN DAKKA DUKKA" SÖZLERİ GÜNDEM OLDU!

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