07 Aralık 2024, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan önemi açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan önemi açıklamalar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.12.2024 17:26 Güncelleme: 07.12.2024 17:38
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan önemi açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan şu şekilde:

"Durup dinlenmeden çalışacağız, kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.En son hak sahibi yuvasına kavuşana kadar çalışacağız.

13 yıl boyunca mazlumlara sahip çıktınız. Temennimiz Suriye'de barış ortamı. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör