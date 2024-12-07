Başkan Erdoğan'dan önemi açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Gaziantep 8. Olağan İl Kongresinde konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan şu şekilde:
"Durup dinlenmeden çalışacağız, kifayetsizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.En son hak sahibi yuvasına kavuşana kadar çalışacağız.
13 yıl boyunca mazlumlara sahip çıktınız. Temennimiz Suriye'de barış ortamı. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok."