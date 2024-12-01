CHP’li Osman Yalçın’dan DEM Parti’ye para akışı: Tam 83 milyon lira...

Tutuklu eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tarafından atanan Yalçın'ın, üzerine kayıtlı şirketler ile 2020-2024 yılları arasında DEM Parti Genel Merkezi ve DEM Partili belediyelere toplam 84 milyon lira bedelli mal ve hizmet satışı yaptığı belirlendi.

DEM'Lİ BELEDİYE PARA AKMIŞ

Terör örgütüne finansman aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Osman Yalçın'ın hesapları üzerinde mali polis tarafından detaylı inceleme yapıldı. İncelemede Yalçın'ın üzerine kayıtlı "Beştaş Parke İmalatı San. ve Tic. Ltd. Şti." ve "Atlastaş Yapı San. ve Tic. Ltd. Şti." isimli 2 ayrı şirket olduğu belirlendi.

Söz konusu 2 şirketin iş ve işlemlerine yönelik derinleştirilen incelemede, Yalçın'ın DEM Parti ile yoğun şekilde ticari ilişkisi olduğu belirlendi. Yalçın'ın şirketlerinin 2020 ile 2024 yılları arasında DEM Parti Genel Merkezi ve DEM Partili belediyelere toplam 83 milyon 824 bin 828 Türk Lirası değerinde mal ve hizmet satışı yaptığı tespit edildi.

DEM'E 4 YILDA 83.8 MİLYON LİRALIK KAYNAK



Osman Yalçın'ın şirketlerinin DEM Parti Genel Merkezi ve DEM Partili belediyelere mal ve hizmet satışı karşılığında kestiği fatura bilgileri şöyle:

İpekyolu Belediyesi 565 bin 950 TL.

Van Büyükşehir Belediyesi 32 milyon 270 bin TL.

DEM Parti Genel Merkezi 28 milyon 93 bin TL

Malazgirt Belediyesi 6 bin 600 TL

DEM Parti Genel Merkezi 16 milyon 791 bin TL

Malazgirt Belediyesi, 30 bin TL

DEM Parti Genel Merkezi 5 milyon 361 bin TL

Malazgirt Belediyesi 15 bin 808 TL

DEM Parti Genel Merkezi 690 bin TL

AKRABASININ EVİNE SAKLANMIŞ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bölücü örgüt PKK/KCK'nın 'mali alan yapılanmasına' yönelik başlatılan soruşturma kapsamında eski Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yalçın'ın görev yaptığı, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarıldığı tespit edildi.

İstanbul TEM Şube Müdürlüğü önceki gün Yalçın'ın ev ve iş yerine baskın düzenledi. Ekipler tarafından, Yalçın'ın cep telefonunu evinde bırakıp firar ettiği belirlendi.

"BİZDE KALMIŞ OLABİLİR"

Yalçın'ın geceyi evinde geçirdiği ve birlikte yürürken güvenlik kameralarına takılan akrabası akademisyen Evin Emine Demir Sarıçiçek "suçluyu kayırma" suçundan gözaltına alındı. Sarıçiçek ifadesinde, "Osman Yalçın eniştem olur. Esenyurt Belediye Başkanı'nın gözaltına alınması sonrasında kendisinin de şafak operasyonuyla alınabileceğini düşündüğü için bizde kalmış olabilir" dedi.

KAHVALTIYA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Hakkında gözaltı kararı verildiği gün, saat 07.13'te birlikte sahile yürüyüşe çıktıklarını belirten Sarıçiçek, "Bu kişinin yanında telefon taşıyıp taşımadığını bilmiyorum. Birlikte sahile kadar yürüdük. Eniştem, bir arkadaşıyla buluşacağını ve kahvaltıya gideceğini söyledi" diye konuştu.