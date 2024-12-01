Vize sorunu giderek büyüyor! AB'nin kararları en çok öğrencileri vurdu
Avrupa Birliği ülkeleri Türk vatandaşlarına yönelik vize engelini her geçen gün artırırken bu durum en çok da yurt dışında okuma hayali kuran öğrencileri vurdu. Çok sayıda öğrenci başta İtalya olmak üzere farklı AB üyesi ülkeden kabul almasına rağmen vize sorunu nedeniyle okullarını dondurmak zorunda kaldı.
Eğitim amacıyla Avrupa'ya gitmek isteyen öğrenciler, bir süredir vize engeliyle karşı karşıya. İtalya'da okumaya hak kazanan birçok Türk öğrenci de vize engeline takıldı. Vizelerini alamayan öğrencilerin eğitimleri yarıda kaldı.
İtalya'da eğitim hakkı kazanmalarına rağmen vizelerini alamayan Türk öğrencilerin mağduriyeti sürüyor. Öğrencilere verilen ret mektubunda 'iltica riski, maddi yetersizlik ve maddiyatın yeterli olmaması' gibi nedenler yer alıyor.
KABUL ALIP GİDEMEDİLER
İstanbul ve İzmir'de bulunan İtalya konsoloslukları önünde bir süredir sesini duyurmaya çalışan öğrenciler, yetkililerden yardım bekliyor. Öğrencilerden Göktürk İşcan (21), "İtalya'daki mühendislik sınavını başarıyla geçerek kabul edildim. Yaklaşık bir yıldır bu sınavlara hazırlanıyordum ve Hacettepe Üniversitesi'nde eğitim almama rağmen Bologna Üniversitesi'nden kabul aldıktan sonra okulumu dondurma kararı verdim. İtalya İstanbul Konsolosluğu'nda aylardır bekliyoruz. Ayrımcı tutumlar nedeniyle eğitimime başlayamıyorum" dedi.
Boğaziçi Üniversitesi'nin makine bölümünden 2023'te mezun olan Yiğithan Köse (25) ise, eşiyle birlikte İtalya'da bir üniversiteden kabul aldıklarını buna karşın benzer sorunu yaşadıklarını söyledi.