PKK’nın terör koridoruna izin yok! SMO’dan Özgürlük Şafağı Operasyonu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başladı.

İDLİB VE HALEP KONTROL ALTINDA

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirdi. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü kontrol altına aldı.

BÖLGE YENİDEN HAREKETLENDİ

Suriye'nin kuzeyinde başta İdlib'te başlayan çatışmalar sonucu muhaliflerin, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmeleri ile Suriye sahasında yeniden hareketlenmeler başladı.

PKK'YA ALAN AÇILDI

Suriye rejim güçleri, muhaliflerin Halep'e yönelik operasyonunun başlaması ile hâkimiyetindeki alanları çok kısa süre içerisinde kaybetti. Bu durum Suriye rejiminin, muhalifler karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemesine neden oldu ve PKK/YPG'ye alan açtı.

ANINDA AĞIR SİLAHLAR SEVK ETTİLER

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandı.

TERÖR KORİDORU PLANINA SMO'DAN İZİN YOK

PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak gördü, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak, terör örgütünün bu planı Suriye Milli Ordusu tarafından bozuldu.

ÖZGÜRLÜK ŞAFAĞI OPERASYONU

Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış, hızla sahaya girdi. Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.