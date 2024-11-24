Ahmet Özer hakkında çarpıcı gerçek! Paris gezisi için bir günlük 183 bin TL

Esenyurt Belediyesi'ne Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, 'Palais Galliera'da gerçekleştirilen 'İstanbul Evi' açılış törenine belediye adına katılan Ahmet Özer ile Kültür Müdürü Hüseyin Yaşar'ın bir günlük gezi için usulsüz bir şekilde 183 bin TL avans harcama yaptığını tespit etti.

PKK'dan tutuklanan eski Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer

İBB'NİN PARİS TURU TEPKİ ÇEKTİ

CHP'li Ekrem İmamoğlu Başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi ağustos ayında Fransa'nın Başkenti Paris'te 'İstanbul Evi' açtı.

İBB ve TMOK işbirliği ile gerçekleşen açılışta müzeye 2 günlük etkinlik ve hazırlık süreci olmak üzere 7 günlük kiralama için o zaman toplamda 249 bin 260 Euro (9 milyon 137 bin 871,60 Türk lirası) ödeme yapıldı.

Belediyeden kasasından alınan paranın belgesi

MİLYONLARCA LİRA ÖDEME

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'daki 17 CHP'li ilçe belediye başkanı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP yöneticileri ve ailelerinin katıldığı gezi masraflarıyla ilgili kamuoyundaki tepkilere yanıt veren İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Masraflar sponsorların şartsız bağışı ile karşılanmıştır" iddiasında bulunmuştu ancak geçtiğimiz günlerde gerçek farklı çıkmıştı. İBB'nin organizasyon için ihaleler düzenlediği ve kasasından 12 milyon 114 bin 697 TL harcadığı ortaya çıkmıştı.

BİR GÜNLÜK GEZİ İÇİN 183 BİN LİRA AVANS HARCAMASI

Bu skandalın ardından bir skandal da Esenyurt'tan geldi. "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkanvekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

'İstanbul Evi' törenine Esenyurt Belediyesi adına Ahmet Özer ile halihazırda görev yapan Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Yaşar'ın katıldığı öğrenildi. Açılış töreni için "özel kalem temsil ağırlama bütçesi"nden bir günlük gezi için 183 bin TL avans harcaması yapıldığı tespit edildi.

Yapılan harcamaların meclis kararı ile yetkilendirilmediği için usulüne uygun olarak yapılmadığı da incelemeler sonucu ortaya çıktı