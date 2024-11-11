CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e bir soruşturma daha

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçundan yeni soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, Özer hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

"TERÖRİZMİN FİNANSMANI" SUÇUNDAN YENİ SORUŞTURMA

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Özer hakkında savcılık, "terörizmin finansmanı" suçundan yeni bir soruşturma başlattı.

Özer'in belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

İSİMLER TEK TEK İNCELENDİ

Ahmet Özer hakkındaki soruşturma kapsamında yapılan operasyonda Özer'in belediyede bulunan makam odası ve makam arabasında yapılan aramada isim listeleri bulundu.

Makam odasında ele geçirilen "Başkanımız döneminde işe başlayan personel listesi" ve "31 Mart sonrası işe başlayan personel listesi" başlıklı iki ayrı isim listesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından incelendi.

6 İSİM TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLTİSAKLI ÇIKTI

İncemele sonrası hazırlanan raporda, Ahmet Özer tarafından işe alındığı öğrenilen 6 kişinin PKK/KCK ile iltisakı olduğu öğrenildi.

Ağustos 2024'te Kültür İşleri Müdürlüğü'nde Sosyolog olarak işe başlayan Engin E.D.'nin, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisakının olduğu ve adli işlem kaydının bulunduğu, ortaya çıktı.

Temmuz 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Barış C.'nin PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydının bulunduğu belirlendi.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Gökhan B.'nin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisaklı olduğu ve silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydı bulunuyor.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Şenol K.'nın PKK/KCK'nın kırsal alan yapılanması ile iltisaklı olduğu ve bir kardeşinin PKK'dan arandığı belirtildi.

Ekim 2024'te Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde işe başlayan Yavuz Y.'nin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

Temmuz 2024'te işe başlayan Erdal K. hakkında ise silahlı terör örgütüne üye olmaktan adli işlem kaydının bulunduğu tespit edildi.